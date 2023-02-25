Зеленский о санкциях против Ставицкого: если если вычеркнули, но он виноват, то мы это исправим

В случае наличия вины Ставицкого, против него будут введены санкции, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский на вопрос об отсутствии украинских санкций против экс-министра энергетики и угольной промышленности в правительстве Николая Азарова Эдуарда Ставицкого заявил, что если кто-то убрал беглеца из санкционного списка, то это "быстро исправят".

Об этом он сказал во время пресс-конференции. В своем вопросе журналист отметил, что против Ставицкого действуют американские санкции, однако санкции СНБО его не тронули.

"Мы всегда вводили санкции. Если США предлагали пакет, мы вводили зеркальные санкции. Если кто-то кого-то вычеркнул из санкций, мы вернемся к этому вопросу и исправим. Если тот человек, о котором говорите, виноват, мы это сделаем очень быстро. Это не есть вопрос. Но вы должны понять, мы говорим о сотнях людей. Сейчас тысячи людей, которые под санкциями СНБО. Я не могу знать о конкретном человеке. Если действительно есть, давайте, пожалуйста, материалы, нет вопроса", – сказал Зеленский.

Еще в апреле 2016 года экс-министр был объявлен в розыск, а на тот момент главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля Аэлету Шакед запрос Генеральной прокуратуры о вручении сообщения о подозрении Ставицкому. Он подозревался в совершении особо тяжких преступлений против государства, но находится на территории Израиля по документам, выданным на имя Натана Розенберга.

Отметим, по данным СМИ, получение Ставицким первой ступени израильского гражданства стало возможным за счет его корней – одна из его бабушек якобы была еврейкой.

В марте 2014 года Ставицкого объявили в розыск в связи с подозрениями в хищении средств в особо крупных размерах. В Киеве во время обыска в одной из его квартир МВД заявило об обнаружении 50 кг золота и 4 млн долларов наличными.

Также выяснилось, что супруга Ставицкого получила израильское гражданство по подложным документам. Позже международная организация криминальной полиции объявила о прекращении розыска.