Кошти на підтримку фонду "Мрія" Тайри зібрали українці в ізраїльській Хайфі

Благодійний вечір був справжнім святом української культури в Ізраїлі, каже Тайра

Українці в Ізраїльській Хайфі зібрали понад 200 тисяч гривень для фундації "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри) під час благодійного вечора "Мрія є" в Ізраїлі. Про щедрий донат від української спільноти в Ізраїлі повідомила засновниця фонду Юлія Паєвська у Facebook.

"5570$ — такий донат надійшов у наш фонд "Мрія" з Ізраїлю. Ці гроші зібрали люди, які зараз в Ізраїлі, та їхнє серце живе з Україною. Благодійний вечір був справжнім святом української культури в Ізраїлі", — ділиться Юлія Паєвська.

Захід "Мрія є" відвідали понад 100 українців, серед яких і вимушено переселені особи. Волонтери організували майстер-класи, лотереї, ярмарку з автентичними сувенірами.

Також Тайра додала, що зібрані кошти будуть направлені для адресної допомоги сім'ям, які найбільше цього потребують. Фонд "Мрія" уже два місяці допомагає родинам полонених і загиблих героїв, втілює мрії їх дітей, надає юридичну і психологічну підтримку.