Средства в поддержку фонда "Мрия" Тайры собрали украинцы в израильской Хайфе

Благотворительный вечер был настоящим праздником украинской культуры в Израиле, говорит Тайра.

Украинцы в Израильской Хайфе собрали более 200 тысяч гривен для фонда "Мрия" Юлии Паевской (Тайры) во время благотворительного вечера "Мечта есть" в Израиле. О щедром донате от украинской общины в Израиле сообщила основательница фонда Юлия Паевская в Facebook.

"5570$ — такой донат поступил в наш фонд "Мрия" из Израиля. Эти деньги собрали люди, которые сейчас в Израиле, и их сердце живет с Украиной. Благотворительный вечер был настоящим праздником украинской культуры в Израиле", — делится Юлия Паевская.

Мероприятие "Мечта есть" посетили более 100 украинцев, среди которых и вынужденно переселенные лица. Волонтеры организовали мастер-классы, лотереи, ярмарки с аутентичными сувенирами.

Также Тайра добавила, что собранные средства будут направлены для адресной помощи семьям, наиболее нуждающимся в этом. Фонд "Мрия" уже два месяца помогает семьям пленных и погибших героев, воплощает мечты их детей, оказывает юридическую и психологическую поддержку.