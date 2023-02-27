Танкер із російським дизпаливом під виглядом єгипетського почав розвантаження в українському порту, - ЗМІ

Танкер Anna (IMO 9118159) з російським дизельним паливом під виглядом єгипетського почав розвантаження в українському порту. При цьому, правоохоронні органи не помічають проблему.

Як повідомляє профільний інформаційний портал еnkorr, наприкінці лютого на одному з дунайських терміналів пропонували підозріле дизпальне, передає Цензор.НЕТ.

Цього тижня трейдери повідомили про підозрілий танкер, що стоїть на рейді біля Рені. За даними учасників ринку, спочатку власник ресурсу позиціонував його вантаж як єгипетське дизпальне, але згодом компанія-продавець стала надсилати сертифікат із албанським походженням.

Історія трекінгу показує, що саме танкер Anna привіз 4 тис. тонн дизпального до Рені, а в середині січня він завантажився у єгипетському порту "Александрія", після чого рушив у бік гирла Дунаю.

"На думку трейдерів, які добре знаються на морських постачаннях, продукт, найімовірніше, має російське походження. Останнім часом порт "Александрія" став притулком для великого обсягу російського дизпального. Крім того, температура фільтрації продукту складає -24ºС, що характерно для продукту, який випускають російські НПЗ. Врешті, ціна, за якою пропонувалися автомобільні партії дизпального з танкера Anna, складала 34-34,5 грн/л, що на 2 грн нижче порівняно з іншими пропозиціями на аналогічному базисі. За такими цінами трейдер може продавати продукт, якщо його було придбано з великою знижкою", — зазначає портал.

Схожим чином ситуацію коментують і фахівці НафтоРинку. На своїй сторінці у Facebook 23.02.2023 року вони виклали пост, в якому повідомили, що з великою імовірністю український митний кордон перетнув танкер Anna (IMO 9118159) з російським дизельним паливом під виглядом єгипетського.

До такого висновку в коментарях під постом журналісти дійшли виходячи з наступного: