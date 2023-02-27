Танкер с российским дизтопливом под видом египетского начал разгрузку в украинском порту, - СМИ

Танкер Anna (IMO 9118159) с российским дизельным топливом под видом египетского начала разгрузку в украинском порту. При этом правоохранительные органы не замечают проблему.

Как сообщает профильный информационный портал enkorr, в конце февраля на одном из дунайских терминалов предлагали подозрительное дизтопливо, передает Цензор.НЕТ.

На этой неделе трейдеры сообщили о подозрительном танкере, стоящем на рейде возле Рени. По данным участников рынка, сначала владелец ресурса позиционировал его груз как египетское дизтопливо, но впоследствии компания-продавец стала посылать сертификат с албанским происхождением.

История трекинга показывает, что именно танкер Anna привез 4 тыс. тонн дизтоплива в Рени, а в середине января он загрузился в египетском порту "Александрия", после чего двинулся в сторону устья Дуная.

"По мнению трейдеров, хорошо разбирающихся в морских поставках, продукт, вероятнее всего, имеет российское происхождение. В последнее время порт "Александрия" стал убежищем для большого объема российского дизтоплива. Кроме того, температура фильтрации продукта составляет -24ºС, что характерно для продукта, который выпускают российские НПЗ, в конце концов, цена, по которой предлагались автомобильные дизтоплива из танкера Anna, составляла 34-34,5 грн/л, что на 2 грн ниже по сравнению с другими предложениями на аналогичном базисе. По таким ценам трейдер может продавать продукт, если он был приобретен с большой скидкой", — отмечает портал.

Подобным образом ситуацию комментируют и специалисты Нефтерынка. На своей странице в Facebook 23.02.2023 они изложили пост, в котором сообщили, что с большой вероятностью украинскую таможенную границу пересек танкер Anna (IMO 9118159) с российским дизельным топливом под видом египетского.

К такому выводу в комментариях под постом журналисты пришли исходя из следующего: