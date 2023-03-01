Об'єднання сил Південного Азербайджану розпочато. Чи існуватиме Іран?

Можливе набуття Південним Азербайджаном зі столицею у Тебрізі незалежності, може призвести до розпаду Ірану як держави

Громадські активісти регіону Південний Азербайджан вперше в історії консолідувалися заради ідеї незалежності від Ірану. Молодь регіону не полишає ідей протистояння режиму. Акцію з розклейкою листівок щодо незалежності регіону медійно підтримали Telegram-канал та громадська ініціатива AZfront. Останнім часом ініціативи місцевих активістів мають цілком серйозний вплив на міжнародну політику та стан справ у регіоні. Політичний рух молоді Південного Азербайджану створює підвалини для тотальної політичної кризи в Ірані, котрий активно підтримує російську агресію проти України. І навіть ставить під питання подальше існування цієї країни, вважають експерти.

Незалежність Південного Азербайджану — петля на шиї Ірану

Прихильники суверенітету Південного Азербайджану (нині ця територія має назву Іранського Азербайджану і включає у себе 4 провінції — Східний та Західний Азербайджан, Ардебіль, Зенджан), які до цього моменту ніколи не об'єднувалися, провели в Тебризі, четвертому за величиною місті Ірану, безпрецедентну акцію. Буквально на "ворожій території" по місту розклеїли листівки із закликами до незалежності Південного Азербайджану. Крім емблем AZfront, на них зобразили символи ще 8 організацій, які виступають за вихід південно-азербайджанських регіонів зі складу Ірану.

Враховуючи усю небезпеку таких дій і неабияку мужність, потрібну на їх здійснення, вважаємо за доречне назвати ці організації:

Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi (GAMAC) – Фронт національного визволення Південного Азербайджану;

Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı (Dirəniş) – Азербайджанська національна організація опору;

Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı (AZOH) — Азербайджанський студентський рух

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası (GAIP) — Партія незалежності Південного Азербайджану

Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi (GADTB) — Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану

Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP) — Демократична партія Південного Азербайджану

Güney Azerbaycan Liberal Demokrat Partiyasi (GALDP) — Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану

Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP) – Партія Центру Азербайджану.

Всі ці організації ніколи раніше не виступали єдиним фронтом. Листівки, зокрема, розмістили в будинках перед Тебрізським університетом та в самому кампусі. На думку організаторів акції, саме молодь має "прокинутися" і почути пульс епохи, змін та приєднуватися до акцій. Молоді азербайджанці Ірану найактивніше виступають проти державного устрою цього російського сировинного сателіта.

Звісно, без протидії з боку тоталітарного устрою не обійшлося. Співробітники Корпусу вартових ісламської революції та члени воєнізованого угруповання "Басидж" активно намагалися виявити та затримати активістів. Проте їхні зусилля виявились безрезультатними — жодного учасника не вдалося затримати або ідентифікувати.

Спротив представників іранської влади цілком закономірний. Адже можливе набуття Південним Азербайджаном зі столицею у Тебрізі незалежності, може призвести до розпаду Ірану як держави. Як наслідок — кривавий режим путіна втратить дієвого і важливого партнера, що дозволить припинити щонайменше дві криваві війні ХХІ століття — в Україні та в Сирії.

Боінг не забутий

Відділення регіону з 30 млн етнічних азербайджанців, які становлять приблизно 20% від усього населення країни, якщо не знищить, то суттєво послабить Іран. Це цілком відповідає інтересам України, чиї території рф обстрілює саме за допомогою іранських безпілотників. Вже не кажучи про те, що саме КВІР причетна до збиття літака комерційного рейсу МАУ — Boeing 737 над Тегераном 8 січня 2020-го року, коли загинули 176 ніч чому не повинних людей. Іранський уряд і досі намагається уникнути відповідальності за цю катастрофу, всіляко затягуючи розслідування, приховуючи інформацію, саме чиновники цієї країни спочатку звинуватили у всьому "технічні дефекти" літака, і лише під тиском даних, оприлюднених розвідками кількох країн змушені були визнати — літак збила іранська ракета.

21 травня 2021 Верховний суд провінції Онтаріо (Канада) визнав, що збиття літака є навмисним терористичним актом.

На початку січня 2022 Іран офіційно відмовився від продовження переговорів щодо розслідування наслідків катастрофи. Іран заявив Канаді, Швеції, Україні та Британії, що відмовляється вести переговори щодо катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу Тегерану.

8 січня 2022 стали відомі прізвища військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), у тому числі, відповідальних за збиття: капітана Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1), першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор), третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор), першого лейтенанта Могаммада Маджіда Еслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost), капітана Саджада Мохаммаді (Sajjad Mohammadi), майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout), другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia), бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun) та одного військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті (Mostafa Farati), яким інкримінується службова недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов'язків та інших причетних осіб до збиття пасажирського літака МАУ Boeing-737 рейсу PS752.

У липні МАУ подала позов проти Ірану за збитий літак. Натомість Іран запропонував компенсацію у розмірі 150 тисяч доларів родичам кожного загиблого. Звісно, що Україна таку суму не погодила. Бо Тегеран діє в обхід і намагається вирішити справу без визнання протиправності своїх дій.

Ізраїльскі партнери і спільний ворог

Встановлення суверенітету Південного Азербайджану відповідає й інтересам держави Ізраїль, яка напряму зацікавлена у поваленні іранської диктатури. Адже вона теж потерпає від терористичних актів цієї ісламської республіки.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Коеном 16 лютого у Києві заявив, що обидві країни мають спільного ворога – Іран. Сторони домовилися про поглиблення співпраці у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.

Тим часом радник голови Офісу Президента України Подоляк також риторично, але недвозначно пояснив стан справ відносно іранського питання в ефірі телебачення Молдови: "На тлі справжніх протестів іранської опозиції в Тебрізі поширили листівки на підтримку незалежності від Ірану регіону, який називається Південний Азербайджан. Міжнародні ЗМІ поклали відповідальність на спецслужби Ізраїлю. Як ви вважаєте, ситуація між Іраном та Ізраїлем може вплинути на інтереси України і що потрібно зробити світовій спільноті?".

У своїй відповіді радник Зеленського наголосив, що Іран – це ключовий інструмент для порушення безпеки в регіоні, який РФ використовує у своїх інтересах. Також він наголосив на необхідності введення проти Ірану санкцій. Причиною є порушення цієї країною резолюції 2015 р., яка забороняє їй мати військові провадження.

Гуманітарна співпраця

Варто нагадати, що діяльність азербайджанських активістів також направлена на тісну співпрацю з Україною задля подолання енергетичної кризи та наслідків агресії рф. На початку лютого підписники Telegram-каналу AZfront активно сприяв допомозі українському народу.

Загалом Азербайджан є важливим та чи не єдиним стратегічним союзником України на Південному Кавказі. Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR безкоштовно надала 100 тонн палива на своїх 57 українських заправках для машин швидкої допомоги, гуманітарних авто, для посівів та українських військових. Крім того, на відміну від Вірменії і Грузії, Азербайджан системно надає Києву потужну дипломатичну підтримку та засуджує порушення росією територіальної цілісності України, спрямовує великий обсяг гуманітарної допомоги.

Напередодні Нового 2023-го року азербайджанська громадськість продемонструвала на ділі солідарність з українським народом.

Понад півтори сотні користувачів Telegram-каналу AZfront у містах Баку, Сумгаїт, Гянджа приєдналися до збору коштів на підтримку українців. Люди зібрали близько 40 тисяч доларів. На ці кошти команда AZfront тоді закупила 15 потужних генераторів та сплатила їх доставку в Україну. Вони допомогли відновити електропостачання у кількох населених пунктах Харківської області, яка потерпала від енергетичних наслідків російських ракетних обстрілів, повідомляють Vesti.

Підтримка була настільки значущою та слушною, що посол України в Азербайджані Владислав Каневський на сторінці у Facebook особисто висловив щиру подяку азербайджанському народу та окремо каналу за небайдужість та допомогу.