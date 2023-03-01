Объединение сил Южного Азербайджана начато. Будет ли Иран существовать?

Возможное обретение Южным Азербайджаном со столицей в Тебризе независимости может привести к распаду Ирана как государства

Общественные активисты региона Южный Азербайджан впервые в истории консолидировались ради идеи независимости от Ирана. Молодежь региона не оставляет идей противостояния режиму. Акцию с расклейкой открыток по независимости региона медийно поддержали Telegram-канал и общественная инициатива AZfront. В последнее время инициативы местных активистов оказывают серьезное влияние на международную политику и положение дел в регионе. Политическое движение молодежи Южного Азербайджана создает основы для тотального политического кризиса в Иране, активно поддерживающего российскую агрессию против Украины. И даже ставит под вопрос дальнейшее существование этой страны, считают эксперты.

Независимость Южного Азербайджана – петля на шее Ирана

Сторонники суверенитета Южного Азербайджана (ныне эта территория называется Иранским Азербайджаном и включает в себя 4 провинции — Восточный и Западный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан), которые до этого момента никогда не объединялись, провели в Тебризе, четвертом по величине городе Ирана, беспрецедентную акцию. Буквально на "вражеской территории" по городу расклеили листовки с призывами к независимости Южного Азербайджана. Помимо эмблем AZfront, на них изобразили символы еще 8 организаций, выступающих за выход южноазербайджанских регионов из состава Ирана.

Учитывая всю опасность таких действий и незаурядное мужество, необходимое для их осуществления, считаем уместным назвать эти организации:

Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi (GAMAC) – Фронт национального освобождения Южного Азербайджана;

Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı (Dirəniş) – Азербайджанская национальная организация сопротивления;

Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı (AZOH) — Азербайджанское студенческое движение;

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası (GAIP) — Партия независимости Южного Азербайджана;

Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi (GADTB) — Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана;

Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP) — Демократическая партия Южного Азербайджана;

Güney Azerbaycan Liberal Demokrat Partiyasi (GALDP) — Либерально-демократическая партия Южного Азербайджана;

Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP) – Партия Центра Азербайджана.

Все эти организации никогда раньше не выступали единым фронтом. Открытки, в частности, разместили в домах перед Тебризским университетом и в самом кампусе. По мнению организаторов акции, именно молодежь должна "проснуться" и услышать пульс эпохи, перемен и присоединяться к акциям. Молодые азербайджанцы Ирана активно выступают против государственного устройства этого российского сырьевого сателлита.

Конечно, без противодействия со стороны тоталитарного строя не обошлось. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции и члены военизированной группировки "Басидж" активно пытались выявить и задержать активистов. Однако их усилия оказались безрезультатными – ни одного участника не удалось задержать или идентифицировать.

Сопротивление представителей иранских властей вполне закономерно. Ведь возможное обретение Южным Азербайджаном со столицей в Тебризе независимости может привести к распаду Ирана как государства. Как следствие, кровавый режим путина потеряет действенного и важного партнера, что позволит прекратить по меньшей мере две кровавые войны ХХІ века — в Украине и в Сирии.

Боинг не забыт

Отделение региона из 30 млн этнических азербайджанцев, которые составляют примерно 20% всего населения страны, если не уничтожит, то существенно ослабит Иран. Это полностью отвечает интересам Украины, чьи территории рф обстреливает именно с помощью иранских беспилотников. Уже не говоря о том, что именно КСИР причастна к сбитию самолета коммерческого рейса МАУ — Boeing 737 над Тегераном 8 января 2020 года, когда погибли 176 ни в чем не повинных людей. Иранское правительство до сих пор пытается избежать ответственности за эту катастрофу, всячески затягивая расследование, скрывая информацию, именно чиновники этой страны сначала обвинили во всем "технические дефекты" самолета, и только под давлением данных, обнародованных разведками нескольких стран, вынуждены были признать — самолет сбила иранская ракета.

21 мая 2021 года Верховный суд провинции Онтарио (Канада) признал, что сбитие самолета является умышленным террористическим актом.

В начале января 2022 года Иран официально отказался от продолжения переговоров по расследованию последствий катастрофы. Иран заявил Канаде, Швеции, Украине и Британии, что отказывается вести переговоры о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана.

8 января 2022 г. стали известны фамилии военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), в том числе, ответственных за сбитие: капитана Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1), первого лейтенанта Мейсамла Хейролла (Meysam Kheirollahi, оператор), третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор), первого лейтенанта Могаммада Маджида Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost), капитана Саджада Мохаммади (Sajjad Mohammadi), майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout), второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia), бригадного генерала Али Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun) и одного военного Иранской Армии полковника Мостафы Фарати (Mostafa Farati), которым инкриминируется служебная небрежность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и других причастных к сбитию пассажирского самолета МАУ Boeing-737 рейса PS752.

В июле МАУ подала иск против Ирана за сбитый самолет. Иран предложил компенсацию в размере 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. Конечно, Украина такую сумму не согласовала. Ибо Тегеран действует в обход и пытается решить дело без признания противоправности своих действий.

Израильские партнеры и общий враг

Установление суверенитета Южного Азербайджана отвечает и интересам государства Израиль, напрямую заинтересованного в свержении иранской диктатуры. Он ведь тоже страдает от террористических актов этой исламской республики.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Коэном 16 февраля в Киеве заявил, что обе страны имеют общего врага – Иран. Стороны договорились об углублении сотрудничества по борьбе против Ирана на международной арене.

Между тем, советник главы Офиса Президента Украины Подоляк также риторически, но недвусмысленно объяснил положение дел относительно иранского вопроса в эфире телевидения Молдовы: "На фоне настоящих протестов иранской оппозиции в Тебризе распространили листовки в поддержку независимости от Ирана региона, который называется Южный Азербайджан. Международные СМИ возложили ответственность на спецслужбы Израиля. Как вы считаете, ситуация между Ираном и Израилем может повлиять на интересы Украины и что нужно сделать мировому сообществу?"

В своем ответе советник Зеленского подчеркнул, что Иран является ключевым инструментом для нарушения безопасности в регионе, который рф использует в своих интересах. Также он отметил необходимость введения против Ирана санкций. Причиной является нарушение этой страной резолюции 2015 г., которая запрещает иметь военные производства.

Гуманитарное сотрудничество

Следует напомнить, что деятельность азербайджанских активистов также направлена на тесное сотрудничество с Украиной для преодоления энергетического кризиса и последствий агрессии россии. В начале февраля подписчики Telegram-канала AZfront активно способствовали помощи украинскому народу.

В общем, Азербайджан является важным и не единственным стратегическим союзником Украины на Южном Кавказе. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR бесплатно предоставила 100 тонн топлива на своих 57 украинских заправках для скорой помощи, гуманитарных авто, для посевов и украинских военных. Кроме того, в отличие от Армении и Грузии Азербайджан системно оказывает Киеву мощную дипломатическую поддержку и осуждает нарушение россией территориальной целостности Украины, направляет большой объем гуманитарной помощи.

В канун Нового 2023 года азербайджанская общественность продемонстрировала на деле солидарность с украинским народом.

Более полутора сотен пользователей Telegram-канала AZfront в городах Баку, Сумгаит, Гянджа присоединились к сбору средств на поддержку украинцев. Люди собрали около 40 тысяч долларов. На эти средства команда AZfront закупила 15 мощных генераторов и оплатила их доставку в Украину. Они помогли возобновить электроснабжение в нескольких населенных пунктах Харьковской области, пострадавшей от энергетических последствий российских ракетных обстрелов, сообщают Vesti.

Поддержка была настолько значима и справедлива, что посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на странице в Facebook лично выразил искреннюю благодарность азербайджанскому народу и отдельно каналу за неравнодушие и помощь.