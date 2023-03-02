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Автівка від благодійників врятувала 28 поранених на фронті

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автівка від благодійників врятувала 28 поранених на фронті Новина оновлена 02 березня 2023, 10:09

У "Фундації Течія" розповіли про чергову партію автівок, які організація та її директор Олег Крот передали для ЗСУ. Це 10 пікапів, кросоверів та бусів, частину з яких переобладнали в авто для евакуації поранених з поля бою.

З грудня і до сьогодні "Фундація Течія" з допомогою партнерів придбала та передала на фронт 10 автомобілів. Це мікроавтобуси Volkswagen та Citroen, кросовери Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder та пікапи Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Їх отримали підрозділи кількох механізованих бригад та Сил спеціальних операцій.

Кілька Nissan Pathfinder переробили під спецтранспорт для евакуації поранених. Обладнали простір під медичну каталку та рампу для неї, а також місце для медика. В модернізованому салоні встановили дефібрилятор, аксесуари для крапельниць та інші необхідні для екстреної допомоги засоби і препарати.

"Одне з перших адаптованих для евакуації поранених авто ми передали ще в серпні 2022-го. Це авто уже допомогло вивезти з поля бою 28 поранених воїнів, з них четверо були у важкому стані. Кожного з них вдалося врятувати", – розповідає Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундація Течія".

Нагадаємо, у грудні "Фундації Течія" відзвітувала про 30 авто для ЗСУ: 17 повнопривідних позашляховиків у кузовах пікап та кросовер, а також 13 бусів. Їх розподілили згідно з запитами кількох механізованих бригад ЗСУ та підрозділів Сил спеціальних операцій.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сума допомоги військовим від "Фундації Течія" перетнула позначку в $22 млн: це бронежилети, шоломи, дрони, оптика, генератори та багато іншого. Олег Крот особисто підтримав ЗСУ ще на $40 млн, деталі цих закупівель не розголошуються через військову таємницю.