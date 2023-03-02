Укр

Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте Новость обновлена 02 марта 2023, 10:09

В "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей, которые организация и ее директор Олег Крот передали для ВСУ. Это 10 пикапов, кроссоверов и бусов, часть из которых переоборудовали в авто для эвакуации раненых с поля боя.

С декабря и по сегодня "Фундация Течия" с помощью партнеров приобрела и передала на фронт 10 автомобилей. Это микроавтобусы Volkswagen и Citroen, кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder и пикапы Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Их получили подразделения нескольких механизированных бригад и Сил специальных операций.

Несколько Nissan Pathfinder переделали под спецтранспорт для эвакуации раненых. Оборудовали пространство под медицинскую каталку и рампу для нее, а также место для медика. В модернизированном салоне установили дефибриллятор, аксессуары для капельниц и другие необходимые для экстренной помощи средства и препараты.

"Одно из первых адаптированных для эвакуации раненых авто мы передали еще в августе 2022-го. Это авто уже помогло вывезти с поля боя 28 раненых воинов, из них четверо были в тяжелом состоянии. Каждого из них удалось спасти", – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Напомним, в декабре "Фундация Течия" отчиталась о 30 авто для ВСУ: 17 полноприводных внедорожников в кузовах пикап и кроссовер, а также 13 бусов. Их распределили согласно запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи военным от "Фундации Течия" пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.