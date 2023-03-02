Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

В "Фундации Течия" рассказали об очередной партии автомобилей, которые организация и ее директор Олег Крот передали для ВСУ. Это 10 пикапов, кроссоверов и бусов, часть из которых переоборудовали в авто для эвакуации раненых с поля боя.

С декабря и по сегодня "Фундация Течия" с помощью партнеров приобрела и передала на фронт 10 автомобилей. Это микроавтобусы Volkswagen и Citroen, кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder и пикапы Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Их получили подразделения нескольких механизированных бригад и Сил специальных операций.

Несколько Nissan Pathfinder переделали под спецтранспорт для эвакуации раненых. Оборудовали пространство под медицинскую каталку и рампу для нее, а также место для медика. В модернизированном салоне установили дефибриллятор, аксессуары для капельниц и другие необходимые для экстренной помощи средства и препараты.

"Одно из первых адаптированных для эвакуации раненых авто мы передали еще в августе 2022-го. Это авто уже помогло вывезти с поля боя 28 раненых воинов, из них четверо были в тяжелом состоянии. Каждого из них удалось спасти", – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Напомним, в декабре "Фундация Течия" отчиталась о 30 авто для ВСУ: 17 полноприводных внедорожников в кузовах пикап и кроссовер, а также 13 бусов. Их распределили согласно запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи военным от "Фундации Течия" пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.