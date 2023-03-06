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Можемо здивувати ворога: Резніков дав оптимістичний прогноз щодо нової потужної зброї України

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Олексій Резніков зробив інтригуючу заяву Новина оновлена 06 березня 2023, 10:45
Олексій Резніков зробив інтригуючу заяву. Фото Колаж "Телеграфу"

Вже зовсім скоро окупантів може чекати "сюрприз"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає цілком ймовірним, що у 2023 році Сили оборони можуть застосувати проти російських загарбників оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" української розробки.

Таку думку голова Міністерства оборони висловив у інтерв’ю виданню LIGA.net.

"Я думаю, що це дуже реалістичний шанс. Я його назвав би планом. Я особисто нещодавно був на виробництві і дивився на окремі елементи цієї програми, тому оптимістично дивлюся і на реалізацію цього плану", — сказав Резніков.

Варто зазначити, що український ракетний проект "Сапсан" створювався спільними зусиллями ДКБ "Південне" та Південмаш. Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у Сухопутних військах та у Військовому флоті після 2011 року. Дальність польоту ракети має перевищувати 280 км.

ОТК "Сапсан". Фото — DEFENSE EXPRESS

Роботи тривали з 2009 до 2013 року, після чого міністр оборони України Павло Лебедєв заявив про зупинення програми. За рік до припинення роботи над "Сапсаном" у проекті бюджету передбачалося фінансування програми у розмірі 65 млн дол. США.

2021 року на той час міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що проект "Сапсан" готовий на 80%. Влітку 2022 року Укроборонпром заявляв, що роботи над програмою продовжуються.

Новий багатофункціональний ракетний комплекс (БФРК) під назвою "Сапсан" поєднує в собі властивості тактичних та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК), а також ракетних систем залпового вогню. За задумом творців він повинен мати вісім тактичних ракет та дві оперативно-тактичні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році в Україні запустили перший дрон на ракетному двигуні. Перший його старт відбувся 12 лютого. Користувачі мережі прозвали безпілотник "аналогом Шахедів", якими окупанти атакують українські міста.

Теги:
#Україна #Зброя #Сапсан #Ракетний комплекс #Олексій Резніков