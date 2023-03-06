Резніков про справу Шаповалова: "А де всі були в березні 2022-го?"

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи обвинувачення, висунуті його колишньому заступнику Вячеславу Шаповалову, зауважив, що хотів би знати, де були ті, хто їх сформулював, рік тому. Нагадаємо, що у справі Шаповалова йдеться про закуплені ним нібито неякісні бронежилети та шоломи на суму у понад 1 млн грн.

"Я точно знаю, що контракти, які є предметом дослідження, датовані березнем 2022 року. І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль [бронежилетів], а треба було привезти сотні тисяч. Тому я хочу дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. Бо він може бути і виправдальним теж", – зазначає Резніков в інтерв'ю LIGA.net.

Однак якщо суд визнає його винуватим, Резніков в свою чергу визнає, що помилився кадрово, додає він.

А тим часом міністр оборони закликає всіх не забувати про презумпцію невинуватості.

"Винною особу може визнати тільки суд, а не суд Лінча. За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти…", – наголошує очільник відомства.

Резніков також відкидає обвинувачення, які висували йому особисто.

"Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 грн, роздрукувати форматом А3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука – 17 грн. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 грн залишається міфом", – каже він.

Нагадаємо, що останнім часом ряду посадовців були висунуті обвинувачення, які стосуються буцімто скоєних ними зловживань. Так, зокрема, підозри були вручені ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву. Обвинувачення Пивоварському та Коболєву на сьогодні не доведені у судовому порядку.