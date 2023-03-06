Резников о деле Шаповалова: "А где все были в марте 2022-го?"

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя обвинения, выдвинутые его бывшему заместителю Вячеславу Шаповалову, отметил, что хотел бы знать, где были те, кто их сформулировал, год назад. Напомним, что по делу Шаповалова речь идет о закупленных им якобы некачественных бронежилетах и шлемах на сумму более 1 млн грн.

"Я точно знаю, что контракты, являющиеся предметом исследования, датированы мартом 2022 года. И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилетов], а нужно было привезти сотни тысяч. Поэтому я хочу дождаться завершения следствия и услышать приговор. Потому что он может быть оправдательным тоже", – отмечает Резников в интервью LIGA.net.

Однако если суд сочтет его виновным, Резников в свою очередь признает, что ошибся кадрово, добавляет он.

Тем временем министр обороны призывает всех не забывать о презумпции невиновности.

"Виновным лицо может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яйца, ни моркови, ни капусты…", – отмечает глава ведомства.

Резников также отвергает предъявляемые ему лично обвинения.

"Я хочу попросить всех, кто имеет критическое мышление, найти первую публикацию о якобы яйцах за 17 грн, распечатать форматом А3 страницу приложения и прислать мне обведенное красным маркером, где вы видите, что штука – 17 грн. Вы там этого не найдете. Поэтому миф о яйце за 17 гривен остается мифом", – говорит он.

Напомним, что в последнее время ряду чиновников были предъявлены обвинения, касающиеся якобы совершенных ими злоупотреблений. Так, в частности, подозрения были вручены экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и экс-председателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Обвинения Пивоварскому и Коболеву на сегодняшний день не доказаны в судебном порядке.