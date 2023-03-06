Скандал на виборах до Вищої ради правосуддя: ЦПК сподівається що адвокат Киви Олексій Шевчук не пройде конкурс

Адвокат Олексій Шевчук свого часу підтримав "диктаторські закони 16 січня", захищав Ківу та вів передачу на каналі Медведчука

У Центрі протидії корупції (ЦПК) назвали адвоката Олексія Шевчука, який балотується до Вищої ради правосуддя (ВРП) сумнівним кандидатом і сподіваються що він не пройде конкурс. Серед головних претензій до Шевчука: захист Іллі Киви, підтримка диктаторських законів 16 січня та робота на Медведчука. Про це стало відомо зі сторінки ЦПК у Facebook.

"Етична рада проводить співбесіди з черговою групою кандидатів до Вищої ради правосуддя. Тепер за квотою Президента. І мусимо зазначити, що з доброчесністю деяких кандидатів не все добре. Зокрема, є такий скандальний адвокат Олексій Шевчук, який у свій час підтримав "диктаторські закони 16 січня", захищав таку нікчему як кива, а також вів авторську програму на каналі Медведчука", — пише ЦПК.

Серед головних клієнтів Шевчука у ЦПК згадують олігархів, депутатів, суддів та чиновників. Його клієнтів підозрюють у причетності до отримання хабарів та схем із розкрадання державних коштів на мільярди гривень. Серед клієнтів Шевчука фігурують: олігархи Онищенко та Бахматюк, депутати Дубневич і Розенблат, голова Держслужби зайнятості Кашуба, судді Ємельянова та Первушина.

"Стосовно згаданої вище авторської програми на каналі ZIK, то одного разу Шевчук запросив на ефір "бурштинового депутата" Розенблата. Найцікавіше, що сам Шевчук виступає адвокатом Розенблата у відомій справі НАБУ", — зазначають у ЦПК.

В Центрі протидії корупції Шевчуку також закидають спробу рейдерського захоплення медіа "Судовий репортер", причетність до клонування громадських організацій та інституцій, залучених до проведення судової реформи. Шевчуку пригадали і неодноразове фігурування його та його фірм у крмінальних провадженнях.

"Додамо, що кандидат неодноразово безуспішно брав участь в конкурсах на посади у державних органах. Зокрема, він: не пройшов до Вищого антикорсуду через відсутність потрібного досвіду; знявся з конкурсу на посаду очільника Нацполіції; не пройшов до складу Ради громконтролю НАБУ, через що подавав позов до ОАСК; зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ. Сподіваємось, що цей список поповниться ще й конкурсом до ВРП. Наостанок висловлюємо шкоду, що співбесіди проходять в закритому режимі. Хотілось би почути відповіді Шевчука на порушені в дописі моменти", — резюмують у ЦПК.

Як повідомлялось раніше, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області призупинила дію адвокатського свідоцтва Олексія Шевчука за порушення правил адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його "піратом".