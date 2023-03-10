Волонтерка Дана Ярова передала 50-ту ювілейну машину для Збройних сил

Придбати машини Яровій вдалося завдяки активним благодійним зборам у своїх соціальних мережах

Дана Ярова, волонтерка і громадська діячка, передала дві машини для військових групи вогневої підтримки та медикам 79 бригади для вивезення поранених. Від серпня 2022 року волонтерці вдалося зібрати кошти на купівлю 50-ти машин для ЗСУ на суму 11 270 000 гривень.

"Всі машини, які були закуплені завдяки вам поїхали в зону бойових дій. Найчастіше це саме в групи вогневої підтримки. Бо саме на них хлопці можуть виконувати свої завдання. Бути мобільними, швидкими, ефективними." — поділилася Дана Ярова.

Усі машини були передані в зону активних бойових дій для виконання завдань. Як наголосила Дана, українське військо постійно потребує транспорту для пересування та евакуації бійців. Кожна автівка малюється у камуфляжні кольори, щоб бути непомітною для противника. Оскільки ворог нещадно атакує українські позиції, то багато техніки "згорає" без можливості повторного ремонту.

"Середня ціна автомобіля — 5500 доларів. Ми передали з вами автомобілів на суму 275 000 доларів, або на 11 270 000 гривень. Для війни мало, для нас з вами багато. Чому саме автомобілі? Автомобілі розхідний матеріал в зоні ведення бойових дій. Автомобілі горять, їх розстрілюють, вони виходять з ладу." — зазначила волонтерка.

Придбати машини Яровій вдалося завдяки активним благодійним зборам у своїх соціальних мережах. Вона закликає українців продовжувати долучатися до донатних кампаній, щоб перетворювати свою ненависть до ворога у корисний внесок і якнайбільше допомагати воїнами знищувати окупантів.