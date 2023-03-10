Волонтер Дана Яровая передала 50-ю юбилейную машину для Вооруженных сил

Приобрести машины Яровой удалось благодаря активному благотворительному сбору в своих социальных сетях

Дана Яровая, волонтер и общественный деятель, передала две машины для военных группы огневой поддержки и медикам 79 бригады для вывоза раненых. С августа 2022 года волонтеру удалось собрать средства на покупку 50 машин для ВСУ на сумму 11 270 000 гривен.

"Все машины, которые были закуплены благодаря вам, поехали в зону боевых действий. Чаще всего это именно у группы огневой поддержки. Ведь именно на них ребята могут выполнять свои задачи. Быть мобильными, быстрыми, эффективными." – поделилась Дана Яровая.

Все машины были переданы в зону активных боевых действий для выполнения задач. Как отметила Дана, украинское войско постоянно нуждается в транспорте для передвижения и эвакуации бойцов. Каждый автомобиль раскрашивается в камуфляжный цвет, чтобы быть незаметным для противника. Поскольку враг беспощадно атакует украинские позиции, то много техники "сгорает" без возможности повторного ремонта.

"Средняя цена автомобиля — 5500 долларов. Мы передали с вами автомобилей на сумму 275 000 долларов, или на 11 270 000 гривен. Для войны мало, для нас с вами много. Почему именно автомобили? Автомобили расходный материал в зоне ведения боевых действий. Автомобили горят, их расстреливают, они выходят из строя". – отметила волонтер.

Приобрести машины Яровой удалось благодаря активному благотворительному сбору в своих социальных сетях. Она призывает украинцев продолжать приобщаться к донатным кампаниям, чтобы превращать свою ненависть к врагу в полезный вклад и больше помогать воинам уничтожать оккупантов.