Андрій Довбенко: НАБУ порушує закон і всьоме відмовляється провести допит по відеозв'язку

Адвокат нагадав, що за законом, підозру має підписувати керівник САП

Адвокат Андрій Довбенко оскаржує сьомий виклик на допит у Національне антикорупційне бюро України через порушення, які допускає слідство.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За словами юриста, слідство і далі не хоче його допитувати у форматі відеозв’язку (через міжнародну правову допомогу), оскільки він проживає у Великій Британії.

"НАБУ вже всьоме викликає мене на допит. Чергова дата – 14 березня. Всьоме повідомляю, що готовий взяти участь через відеозв’язок (через міжнародну правову допомогу), оскільки проживаю у Великій Британії. Оскільки слідство і далі не хоче мене допитувати в цьому форматі, знову оскаржу відмову детективів допитати мене в порядку міжнародної правової допомоги", — повідомив Андрій Довбенко.

"Але це ще не всі "сюрпризи". Останні тижні виявили й інші прогалини слідства", — зауважив юрист.

"Мені було повідомлено про підозру неналежним суб’єктом. Я адвокат. Тому, за законом, підозру має підписувати керівник САП. Проте, всупереч цьому, документ підписав детектив НАБУ. У подальшому прокурори, не знайшовши нічого кращого, просто склали ще раз (вдруге) підозру з тих самих обставин. На цей раз її начебто вже підписав керівник САП. При цьому складання "другої" підозри – незаконне, оскільки "перша" підозра не була скасована ні прокурором, ні судом, Закон чітко забороняє двічі притягати до відповідальності за підозрою стосовно тих самих фактів в межах одного кримінального провадження (принцип Non bis in idem). Найсмішніше те, що ні "першу", ні "другу" підозру я так і не отримав.І це при тому, що повідомив слідству про своє місце проживання за кордоном", — зауважив Андрій Довбенко.

"Прокурори досі не хочуть виконувати вимоги Закону та направляти мені документи в єдиний можливий спосіб – в рамках міжнародної правової допомоги. Бо саме така процедура передбачена для осіб, які проживають за кордоном. Хочу підкреслити, що до цієї справи не маю жодного відношення: ні до її обставин, ні до осіб, у ній описаних. Разом з тим, налаштований максимально відкрито співпрацювати зі слідством і надати всю інформацію, яка є у моєму розпорядженні, щоб довести свою невинуватість", — написав юрист.

Раніше Андрій Довбенко повідомляв, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ безпідставно ігнорують вимоги закону та не бажають допитати його в єдиний можливий спосіб. "Власне, таким чином – через відеозв’язок – минулого тижня виступив на судовому засіданні у справі, в якій мене чомусь не можуть знайти", — зазначив у своєму дописі адвокат.

Нагадаємо, що процедурні дії відбуваються в рамках кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ за процесуальним наглядом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мова йде про начебто здійснений незаконний продаж арештованого майна через АРМА та ДП "СЕТАМ". Саме розслідування було розпочато ще у травні 2019 року.