Вищий антикорупційний суд закрив справу про застосування до Андрія Довбенка заочного арешту

ВАКС закрив справу про заочний арешт Довбенка, бо він не має статусу підозрюваного і є адвокатом

Сьогодні Вищий антикорупційний суд на своєму засіданні у Києві закрив справу про застосування до Андрія Довбенка заочного арешту. Про це повідомив сам Андрій Довбенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд закрив справу про застосування до мене заочного арешту.

Причина проста – я не маю статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Я адвокат. Тому за законом підозру має підписувати керівник САП. Проте, всупереч цьому, мені її підписав детектив НАБУ.

Така "прогалина" слідства виглядає дуже дивно. Бо за фахом я юрист та усе життя працюю у юридичній сфері.

Чому слідство не перевірило наявність у мене статусу адвоката – сказати важко. До речі, ця інформація абсолютно відкрита.

Впевнений, що таких недоліків у позиції слідства буде ще чимало. У першу чергу, в зв’язку з тим, що до цієї справи я не маю жодного відношення.

Вважаю, що проведення мого допиту допомогло би вирішити ці питання. Але, на жаль, від детективів постійно отримую відмову.

До речі, за майже чотири (як виявилось) роки розслідування детективи жодного разу мене не допитали та не поставили жодного питання, а про існування справи я дізнався зі ЗМІ та від адвокатів, коли мене назвали начебто підозрюваним.

Will keep you posted", — написав Андрій Довбенко.

Кілька днів до цього на своїй сторінці в соцмережі Андрій Довбенко писав, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ безпідставно ігнорують вимоги закону та не бажають допитати його в єдиний можливий спосіб. "Власне, таким чином – через відеозв’язок – минулого тижня виступив на судовому засіданні у справі, в якій мене чомусь не можуть знайти," — зазначив у своєму дописі адвокат.

"Загалом же моя позиція дуже проста – я до цієї справи не маю жодного відношення: ні до обставин справи, ні до осіб, у ній описаних. Більше того, я не отримував жодних процесуальних документів, а оголошення мене у розшук – абсурд. Я знаходжусь у постійній комунікації з детективами. Надав їм усі підтверджуючі документи мого проживання у Великій Британії. Маю велике бажання максимально відкрито співпрацювати зі слідством. Готовий надати всі необхідні документи, які є в моєму розпорядженні та будь-яку допомогу слідству для того, щоб довести свою невинуватість," — наголосив Андрій Довбенко.

Засідання суду відбулося у кримінальному провадженні, яке розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуальним наглядом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Мова йде про начебто здійснений незаконний продаж арештованого майна через АРМА та ДП "СЕТАМ". Саме розслідування було розпочато ще у травні 2019 року.