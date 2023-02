Высший антикоррупционный суд закрыл дело о применении к Андрею Довбенко заочного ареста

ВАКС закрыл дело о заочном аресте Довбенко, потому что у него нет статуса подозреваемого и он является адвокатом

Сегодня Высший антикоррупционный суд на своем заседании в Киеве закрыл дело о применении к Андрею Довбенко заочного ареста. Об этом сообщил сам Андрей Довбенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд закрыл дело о применении ко мне заочного ареста.

Причина проста – я не имею статуса подозреваемого в уголовном производстве.

Я адвокат. Поэтому по закону подозрение должен подписывать руководитель САП. Однако вопреки этому мне его подписал детектив НАБУ.

Такой "пробел" следствия выглядит очень странно. По специальности я юрист и всю жизнь работаю в юридической сфере.

Почему следствие не проверило наличие у меня статуса адвоката – сказать сложно. Кстати, эта информация совершенно открыта.

Уверен, что таких недостатков в позиции следствия будет немало. В первую очередь, в связи с тем, что к этому делу я не имею никакого отношения.

Считаю, что проведение моего допроса помогло бы решить эти вопросы. Но, к сожалению, от детективов постоянно получаю отказ.

Кстати, за почти четыре (как оказалось) года расследования детективы ни разу меня не допросили и не задали ни одного вопроса, а о существовании дела я узнал из СМИ и от адвокатов, когда меня назвали якобы подозреваемым.

Will keep you posted", — написал Андрей Довбенко.

За несколько дней до этого на своей странице в соцсети Андрей Довбенко писал, что готов предоставить показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом. "Собственно, таким образом – через видеосвязь – на прошлой неделе выступил на судебном заседании по делу, в котором меня почему-то не могут найти", — отметил в своем сообщении адвокат.

"В целом же моя позиция очень проста – я к этому делу не имею никакого отношения: ни к обстоятельствам дела, ни к лицам, в нем описанным. Более того, я не получал никаких процессуальных документов, а объявление меня в розыск – абсурд. Я нахожусь в постоянной коммуникации с детективами, предоставил им все подтверждающие документы моего проживания в Великобритании, имею большое желание максимально открыто сотрудничать со следствием, готов предоставить все необходимые документы, которые есть в моем распоряжении и любую помощь следствию для того, чтобы доказать свою невиновность" — подчеркнул Андрей Довбенко.

Заседание суда состоялось в уголовном производстве, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет о якобы осуществленной незаконной продаже арестованного имущества через АРМА и ГП "СЕТАМ". Само расследование было начато еще в мае 2019 года.