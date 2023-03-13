Якщо діти загралися у "художників": швидкий спосіб легко відчистити стіни від олівця

Пара секунд і від слідів олівця не залишиться і сліду

Існує безліч лайфхаків, які допомагають прибрати зі стін, наприклад, цвіль, проте є дещо, чого позбудеться може бути навіть важче. Цю проблему зрозуміють ті, хто має дітей. Дуже часто наші маленькі "художники" вправляються у своїй майстерності саме на стінах, чим додають клопоту дорослим. Але і для цієї проблеми є рішення.

"Телеграф" розповість, як легко і без будь-яких дорогих засобів для чищення, відчистити ваші білі стіни від воскових олівців.

Для цього вам знадобиться озброїться феном. Справа в тому, що віск від олівців легше стирається під впливом високих температур Саме для цього вам знадобиться фен.

Просто нагрійте проблемну частину стіни протягом кількох секунд, щоб пом’якшити віск олівся, а потім зітріть всі сліди м’якою тканиною.

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