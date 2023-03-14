Малюська прийняв сумнівне рішення у спорі навколо зернового терміналу – ЗМІ

Міністр одноосібно прийняв сумнівне рішення у спорі навколо зернового терміналу "Олімпекс" в Одеському порту, пишуть журналісти

Міністр юстиції Денис Малюська прийняв сумнівне рішення у суперечці між американським хедж-фондом Argentem Creek Partners (ACP) та українським холдингом GNT Group за контроль над відомим зерновим терміналом "Олімпекс" в Одеському морському торговельному порту. Термінал приймає участь у роботі "зернового коридору" при експорті української агропродукції.

До такого висновку дійшли журналісти "УНН" у статті "Чи став міністр юстиції Малюська на бік рейдерів, які зривають перевалку зерна в Одеському порту?".

"Без розгляду скарги Колегією при Офісі протидії рейдерству міністр юстиції Денис Малюська раптом одноосібно приймає рішення на користь AСР… При цьому варто оцінити швидкість реакцій міністра. Юрист Ігор Кулак подає скаргу 7 березня, а вже ввечері 9 березня (сам документ датується 10 березня) Малюська візує свій наказ на чотирьох сторінках з переліком та аналізом низки судових рішень у цьому спорі та поновлює Кулака керівником стивідорного бізнесу", – пише видання.

Як нагадується у статті, на думку GNT Group, кредитори ACP шляхом рейдерства намагаються знецінити їх бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні. При цьому власники українського холдингу неодноразово заявляли, що готові погашати кредит та вирішити конфлікт у цивілізований спосіб. Проте в ACP таку готовність не коментували. Справа традиційно почала крутитись в юридичній площині – в низці іноземних та українських судів.

14 лютого 2023 року Західний апеляційний господарський суд задовольнив заяву про забезпечення позову Віталія Марченка – раніше звільненого директора компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (входить в GNT Group). Суд зупинив дію рішення Madison Pacific Trust Ltd (агент ACP) про призначення свого директора (юриста ЮК Hillmont Partners Ігоря Кулака) до вирішення позову про законність таких дій по суті. Відповідно до судової постанови, 1 березня Марченко був поновлений керівником "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

У свою чергу Ігор Кулак подав скаргу в Мінюст щодо повернення його на посаду директора. Без розгляду скарги Кулака антирейдерською Колегією Денис Малюська раптом одноосібно своїм наказом приймає рішення про призначення Кулака директором в "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Як повідомили в УНН, "правники, які ознайомилися з текстом Наказу та оцінили три судові рішення, якими Малюська жонглює в Наказі, вказали на низку юридичних протирічь та новел".

Міністр вважає, що не можна було виконувати рішення Західного апеляційного господарського суду, бо мовляв є інші рішення судів про заборону вносити зміни в держреєстр щодо "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Чому на думку Малюськи інші ухвали має вищий пріоритет, ніж рішення Західного апеляційного господарського суду, у наказі Мінюсту пояснень немає.

У наказі також немає згадки щодо актуальності ще одного рішення про заборону на реєстраційні дії. 5 січня 2023 року Печерський районний суд міста Києва прийняв ухвалу про арешт корпоративних прав "Олімпекса" та обмеження щодо реєстраційних дій. Але цей арешт 17 лютого вже скасований іншою ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

У одній із своїх ухвал, на яку посилається в наказі і міністр, Західний апеляційний господарський суд прямо зазначив про наслідки своєї ж постанови від 14 лютого щодо заяви Марченка: "судове рішення у даній справі є зрозумілим і тягне за собою внесення відомостей в Єдиному державному реєстрі". Тобто, нотаріус мав всі права на внесення в держреєстр даних про Віталія Марченка як керівника "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Журналісти вважають, що як мінімум скаргу Кулака повинні були винести на обговорення відповідної Антирейдерської колегії Мінюсту. В рамках цього процесу принаймні дається можливість висловити свою позицію всім сторонам конфлікту.

"Талановиті українські можновладці схоже примудряються втягувати в корупційні схеми вже й іноземний бізнес", – пише видання