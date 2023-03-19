Притулок у Києві потребує допомоги: на кону життя десятків тварин

У притулку проживає понад 80 тварин

Домашньому притулку для тварин "Другий шанс" у Києві необхідна допомога у придбанні ліків та кормів для котів та собак. Господиня – пенсіонерка Тетяна Литвиненко – вже 15 років сама утримує притулок, де мешкають понад 70 котів та 10 собак, і зараз просить про допомогу всіх небайдужих.

"Все почалося років 15 тому, коли я потрапила до притулку для домашніх тварин, коли там почалася епідемія. Засновниця притулку, Іра, просила забрати додому здорових кішок, хто скільки може. Я взяла дев'ятьох, а потім вони… посипалися мені на голову", — розповідає Тетяна.

Майже всі тварини притулку "Другий шанс" – домашні, у практично всіх є великі проблеми зі здоров'ям, тому їх попередні власники й викинули, не захотіли лікувати. Для кого можна Тетяна намагається знайти будинок, але старі та інваліди, з хронічними складними захворюваннями коти та собаки не потрібні нікому, вони роками живуть та доживають у притулку.

А з початку війни у притулку додалось понад 10 котів та три собаки, господарі яких залишили країну на невизначений термін. Поруч з притулком у покинутій будівлі з'явилися три породистих собаки та декілька котів, явно домашніх, – Тетяна почала підгодовувати і їх, тому зараз під її опікою ще 60 котів та 15 собак у найближчих дворах. Окрім цього Тетяна продовжує сама стерилізувати безхатніх собак та котів, яких вдається відловити.

"Завжди було не легко, але вже понад рік, з початку війни, притулок майже на межі виживання – ціни ростуть щодня, я заощаджую як можу, але цього недостатньо… Постійно потрібні корма, ліки, наповнювачі для котячих туалетів… Але я сподіваюсь на найкраще та вірю в нашу перемогу – руські не дочекаються, щоб українські пенсіонери здали свої позиції та перестали опікуватися покинутими тваринами", – наголошує Тетяна.

Усі мешканці притулку вакцинуються, щоб уникнути епідемії, кожна хвора тварина отримує необхідний догляд. Але зараз притулок "Другий шанс" гостро потребує допомоги і як довго вдасться протриматися, Тетяна вже просто не знає.

Тетяна буде дуже вдячна за корми для котів та собак, наповнювачі та ліки – відправити можна на відділення "Нової пошти" №278 у Києві.

Фінансово можна допомогти тваринам притулку на карту "ПриватБанку" 5168 7554 6974 9267 або "Ощадбанку" 4790 7099 9404 2671, отримувач – Литвиненко Тетяна Володимирівна. PayPal: [email protected]

Ваша доброта, співчуття і небайдужість допоможуть врятувати тварин, які потребують догляду та лікування. Кішки та собаки притулку будуть дуже раді будь-якій допомозі!