Приют в Киеве нуждается в помощи: на кону жизни десятков животных

В приюте проживает более 80 животных

Домашнему приюту для животных "Второй шанс" в Киеве необходима помощь в приобретении лекарств и кормов для кошек и собак. Хозяйка – пенсионерка Татьяна Литвиненко – уже 15 лет сама содержит приют, где проживают более 70 кошек и 10 собак, и сейчас просит о помощи всех неравнодушных.

"Все началось лет 15 назад, когда я попала в приют для домашних животных, когда там началась эпидемия. Основательница приюта, Ира, просила забрать домой здоровых кошек, кто сколько может. Я взяла девять, а потом они… посыпались мне на голову ", — рассказывает Татьяна.

Почти все животные приюта "Второй шанс" – домашние, у практически всех есть большие проблемы со здоровьем, поэтому их предыдущие владельцы и выбросили, не захотели лечить. Для кого можно Татьяна пытается найти дом, но старые и инвалиды, с хроническими сложными заболеваниями кошки и собаки не нужны никому, они годами живут и доживают в приюте.

С начала войны в приюте прибавилось более 10 кошек и три собаки, хозяева которых покинули страну на неопределенный срок. Рядом с приютом в заброшенном здании появились три породистых собаки и несколько кошек, явно домашних, — Татьяна начала подкармливать и их, поэтому сейчас под опекой еще 60 кошек и 15 собак в ближайших дворах. Кроме этого Татьяна продолжает сама стерилизовать бездомных собак и кошек, которых удается отловить.

"Всегда было нелегко, но уже больше года, с начала войны, убежище почти на грани выживания — цены растут каждый день, я экономлю как могу, но этого недостаточно… Постоянно нужны корма, лекарства, наполнители для кошачьих туалетов… Но я надеюсь на лучшее и верю в нашу победу — русские не дождутся, чтобы украинские пенсионеры сдали свои позиции и перестали заботиться о покинутых животных", — отмечает Татьяна.

Все жители приюта вакцинируются во избежание эпидемии, каждое больное животное получает необходимый уход. Но сейчас убежище "Второй шанс" остро нуждается в помощи и как долго удастся продержаться, Татьяна уже просто не знает.

Татьяна будет очень благодарна за корма для кошек и собак, наполнители и лекарства – отправить можно в отделение "Новой почты" №278 в Киеве.

Финансово можно помочь животным приюта на карту "ПриватБанка" 5168 7554 6974 9267 или "Ощадбанка" 4790 7099 9404 2671, получатель – Литвиненко Татьяна Владимировна. PayPal: [email protected]

Ваша доброта, сострадание и неравнодушие помогут спасти животных, нуждающихся в уходе и лечении. Кошки и собаки убежища будут очень рады любой помощи!