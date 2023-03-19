У навчальній частині на Чернігівщині сталася трагедія: загинули бійці ЗСУ

Деталі події не розкриваються

В одному з навчальних центрів з підготовки бійців Збройних сил України сталася трагедія, внаслідок якої четверо військовослужбовців загинули.

Про це повідомила пресслужба 169-го навчального центру "Десна" імені Ярослава Мудрого (Чернігівська область), подія сталася 18 березня.

"За цим фактом проводиться службове розслідування для встановлення причин та обставин загибелі наших військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Що саме спричинило трагічний інцидент нині невідомо.

169-й навчальний центр є військовою частиною у складі ЗСУ з розташуванням у смт Десна, що на Чернігівщині. Вона спеціалізується на підготовці особового складу різних підрозділів Сухопутних військ.

Як повідомлялося раніше, днями в Україні стався скандал навколо легендарного комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола", який розповів західним ЗМІ про важку ситуацію на Донбасі та високі втрати в лавах ЗСУ.

Після цього його понизили на посаді, проте він продовжує воювати на сході України.