Легендарного комбата "Купола" покарали після інтерв'ю, але він досі воює на Донбасі: всі подробиці скандалу

"Телеграфу" вдалося зв'язатися з офіцером, він підтвердив, що його понизили в посаді, але не звільнили

В ЗМІ та соцмережах набирає обертів гучний скандал довкола легендарного комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола". В четвер, 16 березня, стало відомо, що досвідченого офіцера за наказом керівництва Десантно-штурмових військ ЗСУ переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. У відповідь на це комбат написав рапорт на звільнення.

"Телеграф" розбирався в цій резонансній історії та зв'язався з комбатом, і той ексклюзивно прокоментував нам цю ситуацію.

Хто такий Анатолій "Купол"

Нагадаємо, Анатолій Козел "Купол" — український військовослужбовець, майор Збройних сил України. Ще в 2015 році повідомлялось, що він провів понад 200 конвоїв у різні місця зони бойових дій, за що його ще називали "Бог конвоїв".

Під час війни на сході України з 2014 року брав участь в протистояннях у Слов'янську, с. Піски, обороні Донецького аеропорту та боях за, н.п. Новгородське, с. Верхньоторецьке, неодноразово водив колони через тили противника. У військах здобув славу "фартового". Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III-го ступеня — за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Як повідомив "Купол" нашим журналістам, він і зараз знаходиться на Донбасі.

"Купол". Фото - armyfm.com.ua

Чому виник скандал?

Зазначимо, кадрове покарання офіцера відбулося після інтерв'ю "Купола" американському виданню The Washington Post про складну ситуацію на Донбасі та проблеми в ЗСУ після року повномасштабної війни.

Так, він щиро розказав про погіршення кадрового потенціалу ЗСУ: "Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різних солдати. Це небо і земля… А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені".

В сенсі певних проблем з особовим складом ЗСУ "Купол" дещо критично висловився і про плани великого контрнаступу: "Завжди є віра в диво. Або це буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти. Контрнаступ буде в будь-якому випадку".

Крім того, Купол описав, як йшов у бій із новопризваними солдатами, які ніколи не кидали гранати, залишали свої позиції під обстрілом і яким бракувало впевненості у поводженні зі зброєю.

Зокрема офіцер сказав, що його батальйон після року війни не впізнати: з приблизно 500 солдатів біля 100 загинули в бою та ще 400 поранені. Це призвело до повної втрати професійних бійців. "Купол" розказав WP, що він єдиний професійний військовий у своєму батальйоні та описав труднощі, пов’язані з керівництвом підрозділом, що складається виключно з недосвідчених військовослужбовців.

"Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу, щоб їх підготувати. Мені кажуть: "Візьми їх у бій". А вони просто кидають усе й біжать. Ви розумієте чому? Тому що солдат не стріляє. Я питаю його чому, а він каже: "Я боюся звуку пострілу". І чомусь він ніколи не кидав гранату. Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити туди, в окопи. Тому що вони не впоралися зі своїм завданням", — підкреслював він.

Комбат при цьому додав, що перед контрнаступом Києву необхідно зосередитися на системній підготовці нових військ. "Все, що ми робимо, це даємо інтерв’ю та говоримо людям, що ми вже виграли, ще трохи, два тижні, і ми виграємо", — іронічно сказав він.

Зазначимо, після таких відвертих слів на офіцера окрім "нагоняю" від керівництва обрушився ще і шквал критики в соцмережах.

Дехто з коментаторів вважає, що військові не повинні спілкуватись з пресою. Військові ж своєю чергою не погоджуються, мовляв, а хто тоді доноситиме суспільству достовірну інформацію, а не викривлену/маніпулятивну, яка часом з'являється в публічній площині. Хоча з початку війни влада фактично не запроваджувала цензуру, а значить кожен може вільно висловлюватися та спілкуватися з пресою.

Як "Купол" коментує скандал з пониженням

"Дійсно, я дав інтерв'ю Washington Post, де розповів про те, що відбувається. Це не сподобалось командуванню ДШВ. Після цього мене понизили у званні до заступника командира батальйону. Я написав рапорт на звільнення", — говорить "Купол" в коментарі "Телеграфу".

Також він підкреслив: "Багато досвідчених офіцерів йде з ДШВ. У нас рік продовжується повномасштабна війна, є проблеми, які треба вирішувати. А вони чомусь не вирішуються. Ми в демократичній країні, тому я не розумію, чому про очевидні недопрацювання ми повинні мовчати".

Додамо, станом на вечір четверга рапорт на звільнення "Купола" не підписаний. Втім, він не виключив, що після звільнення з ДШВ та лікування повернеться до армії, однак, можливо, в інший рід військ.

Наші журналісти намагалися зв'язатися з командуванням ДШВ. Втім, офіційного коментаря з приводу скандалу довкола "Купола" на момент публікації цієї статті "Телеграфу" отримати так і не вдалося. Також жодних офіційних заяв з приводу скандалу не дають і в 46-й бригаді.

Підтримка "Купола", аргументи на його захист

Після резонансу довкола інтерв'ю "Купола" американським журналістам багато з тих, хто особисто знає офіцера, стали підтримувати його та публічно висловлюватися на його підтримку.

Олександр Погребиський, депутат Київради, ветеран ООС: "Це командир з великої літери, який ніколи не женеться за славою та не кладе людей на цьому шляху, бо він обрав інший. Коли я служив в 95-й, він був моїм замкомбата, і тоді він завоював славу "бога конвоїв", не тому що він її прагнув, а тому, що виконував поставлені задачі зберігаючи особовий склад. Командир який має абсолютний авторитет в батальйоні, командир якого завжди недооцінювали, напевно через вищеописані мною якості".

Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор Цензор.нет: "Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади за інтерв'ю "Вашингтон пост", де він наголошує на покращенні підготовки мобілізованих солдат… У батальйоні "Купола" — найвищого рівня мотивація, висока довіра до командира, якісне управління — під час боїв у Соледарі у них було багато обморожених і бійцям ампутували пальці на ногах, тому що вони тримали позиції до останньої можливості, без змін та навіть забезпечення, тому що такі були важкі умови. Саме з цього батальйону один з десантників втратив 10 пальців від обмороження. Вони відступили за наказом, коли ворог фактично оточив Соледар. Тому сказати, що "Купол" шукає зраду або це людина, яка намагається ухилитись від відповідальності неможливо — цей офіцер бере відповідальність на себе".

Ірина Коваленко, військовослужбовиця 46-ї окремої аеромобільної бригади: "Людина з великої літери Л. Найкращий Комбат. Абсолютно бойовий. Наш. Бажаю усім такого Командира, у якого кожна людина цінна. Котрий за свій особовий склад горою… Командир, який виконував поставлені задачі максимально зберігаючи нас, особовий склад. Жодного разу я не чула від нього навіть підвищеного тону. До усіх звертається на "Ви"… Його знімають з посади, і це просто вершина цинізму вищого керівництва. Бо зараз ми виборюємо право на свободу. Виборюємо право на правду. Цим ми і відрізняємося від тих, хто прийшов нас знищувати. Дані дії тягнуть за собою і покарання усього нашого бату, бо зняття нашого Командира з посади — це підрив бойового духу та віри у чесність та принциповість людей "зверху". Маю за честь, Анатолій Анатолійович, сказати, що я пройшла цей крайній рік під Вашим керівництвом!".