Григорій Козловський і ФК "Рух" передали третю партію безпілотників для ЗСУ за тиждень

45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала чергову партію допомоги від футбольного клубу "Рух" і його засновника Григорія Козловського – цього разу захисникам було передано шість безпілотних літальних апаратів "Мара". Ці дрони особливі тим, що мають значну дальність польоту, стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби і можуть перебувати у повітрі до 90 хвилин. Їх використовують для глибинної розвідки в тилу ворога без небезпеки для операторів.

Безпілотники, які отримала 45-та бригада від "Руху", літакового типу – повноцінні два комплекси з двома пунктами управління. Їх розробкою та виготовленням займається український виробник.

Ігор Дедишин, генеральний директор ФК "Рух": "Зараз війна має більше технологічний характер. Відрадно, що в Україні є власні виробництва високотехнологічних засобів боротьби. Перемога кується завжди нашими військовими на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення, але не менш важливо те, що фундамент цієї перемоги закладається в тилу. Добре, що в тилу є вдосталь наукових умів, їхні зусилля спрямовані на допомогу нашій армії. І ці крила, які вони створюють, – це наші крила Перемоги, я в цьому впевнений, і на них ми її здобудемо".

Зауважимо, що "Мара" важить всього близько 2,5 кг та може бути запущена з руки. Весь комплекс разом із літальним апаратом, антенами та додатковим обладнання вміщається в сумку вагою до 20 кг.

Оператори "Мари" можуть швидко висуватися, розгортати та запускати комплекс і отримувати дані про ворожу техніку, склади та розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. Це суттєво збільшує розвідувальні можливості, та, відповідно, дозволяє за допомогою артилерії нищити ворога до 30-40 кілометрів від лінії фронту.

Позивний "Депутат", військовий 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ: "Ці комплекси більше використовують для фотозйомки. Вони літають далеко, роблять це тихо, ти задаєш маршрут, безпілотники надають тобі чіткі фотографії з координатами. Після цього може відпрацювати артилерія. За рахунок того, що камера на ньому внизу, "Мара" може і в погані погодні умови робити якісні фотографії. Найкраще фотографує на висоті 400 м, але може літати і до двох кілометрів. Дуже приємно, що налагодилася настільки тісна співпраця між футбольним клубом "Рух" і нашою "45-ою". З такою плідною допомогою наша бригада покаже результати на фронті".

"Мару", як розвідувальний комплекс, застосовують у бойових операціях іще з 2017-го року. Він малий і легкий, його легко переносити, обладнаний малошумною електричною силовою установкою, не потребує стартового устаткування чи злітної смуги та здатен шукати об’єкти та вести спостереження на відстані до 25-ти кілометрів у будь-який час доби.

Ігор Дедишин: "Ми дізналися, що на території нашої країни є ініціативна група людей, яка започаткувала та запрограмувала це виробництво. Воно дозволяє виконувати певні функції на фронті для наших військових. Ми неодмінно вирішили скористатися цією можливістю, тим паче, що є дуже великий запит на ці безпілотні літальні апарати. Тож вишукуємо кожну таку можливість, щоби надати нашим військовим і "очі" для артилеристів, і крила для розвідників, щоби їхні влучання в цілі були завжди точними. Нам дуже приємно вкотре передати те, чого потребують наші військові та разом із ними на цих крилах рухатися до Перемоги".

Григорій Козловський і його футбольний клуб "Рух" напередодні вже передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3, а також безпілотники "Посейдон" для ЗСУ.