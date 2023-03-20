Григорий Козловский и ФК "Рух" передали третью партию беспилотников для ВСУ за неделю

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила очередную партию помощи от футбольного клуба "Рух" и его основателя Григория Козловского — на этот раз защитникам было передано шесть беспилотных летательных аппаратов "Мара". Эти дроны особенны тем, что имеют значительную дальность полета, устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы и могут находиться в воздухе до 90 минут. Их используют для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

Беспилотники, которые получила 45-я бригада от "Руха", самолетного типа – полноценные два комплекса с двумя пунктами управления. Их разработкой и производством занимается украинский производитель.

Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Рух": "Сейчас война носит более технологический характер. Отрадно, что в Украине есть собственные производства высокотехнологичных средств борьбы. Победа достигается нашими военными на фронте, непосредственно на линии столкновения, но не менее важно то, что фундамент этой победы закладывается в тылу. Хорошо, что в тылу достаточно научных умов, их усилия направлены на помощь нашей армии. И эти крылья, которые они создают, — это наши крылья Победы, я в этом уверен, и на них мы ее получим".

Заметим, что "Мара" весит около 2,5 кг и может быть запущена с руки. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием вмещается в сумку весом до 20 кг.

Операторы "Мары" могут быстро выдвигаться, развертывать, запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности и соответственно позволяет с помощью артиллерии уничтожать врага до 30-40 километров от линии фронта.

Позывной "Депутат", военный 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ: "Эти комплексы больше используют для фотосъемки. Они летают далеко, делают это тихо, ты задаешь маршрут, беспилотники предоставляют тебе четкие фотографии с координатами. После этого может отработать артиллерия. За счет того, что камера на нем внизу, "Мара" может и в плохие погодные условия делать качественные фотографии. Лучше всего фотографирует на высоте 400 м, но может летать и до двух километров. Очень приятно, что наладилось столь тесное сотрудничество между футбольным клубом "Рух" и нашей "45-й". С такой плодотворной помощью наша бригада покажет результаты на фронте".

"Мару" как разведывательный комплекс применяют в боевых операциях еще с 2017-го года. Он мал и легок, его легко переносить, оборудован малошумной электрической силовой установкой, не нуждается в стартовом оборудовании или взлетной полосе, и способен искать объекты и вести наблюдение на расстоянии до 25 километров в любое время суток.

Игорь Дедишин: "Мы узнали, что на территории нашей страны есть инициативная группа людей, которая начала и запрограммировала это производство. Оно позволяет выполнять определенные функции на фронте для наших военных. Мы непременно решили воспользоваться этой возможностью, тем более что есть очень большой запрос на эти беспилотные летательные аппараты, поэтому выискиваем каждую такую возможность, чтобы предоставить нашим военным и "глаза" для артиллеристов, и крылья для разведчиков, чтобы их попадания в цели были всегда точными. Нам очень приятно еще раз передать то, в чем нуждаются наши военные, и вместе с ними на этих крыльях двигаться к Победе".

Григорий Козловский и его футбольный клуб "Рух" накануне уже передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, а также беспилотники "Посейдон" для ВСУ.