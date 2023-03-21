Прогноз погоди в Україні на середину тижня: де очікувати сонце

В Україні 22-24 березня буде хмарно, вітряно і місцями дощ

Найближчими днями майже на всій території України обіцяють хмарну погоду, місцями з опадами. Найбільше повітря прогріється на Закарпатті і сягне +18 градусів, найхолодніше буде на півдні, там температура повітря ледве підніметься до +9 °С. На заході та півночі очікується дощ, а схід та центр прогріє весняне сонце.

Як повідомляє синоптичний сайт Gismeteo, у найближчі дні майже по всій території країни не слід очікувати сонячної погоди.

Погода в Україні на 24 березня

Погода у Львові 22-24 березня

У місті очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Повітря удень прогріється до +14…18 градусів, а вночі позначки термометрів знизяться до позначок +3…11 °С. Вітер південно-західний від 6 до 10 м/с.

Погода у Києві 22-24 березня

З ранку до самого вечора три дні поспіль у Києві небо буде вкрите хмарами, подекуди дощ. Вдень Київ очікує температуру від +12 до +16 °С, а вночі температура коливається від 5 до 9 теплих градусів. Максимальна швидкість вітру становитиме 8-9 м/с.

Погода у Харкові 22-24 березня

У Харкові небо буде закрите хмарами, але деінде світитиме сонце. У місті дощу не передбачається. Температура повітря вдень становитиме близько +13 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +3…5 °С. Сильний вітер очікується лише у п’ятницю, максимальна швидкість якого сягне 11 м/с.

Погода у Донецьку 22-24 березня

Погода на східній частині України передбачається переважно хмарною. Удень в Донецьку температура сягатиме 12…16 градусів тепла, вночі морозів не буде, а термометри покажуть +3…8 °С. Мінімальна швидкість вітру становитиме 3 м/с, максимальна — 9 м/с.

Погода у Дніпрі 22-24 березня

Місто очікує тепла погода з проясненнями. Удень стовпчики термометрів сягнуть +13…16 °С. Температура вночі опуститься близько до +4 градусів. Максимальна швидкість вітру буде 11 м/с.

Погода в Одесі 22-24 березня

Тут переважно встановиться найнижча температура повітря. Удень стовпчики термометрів застигнуть біля позначок +9…13 °С, а вночі опустятся до 5…7 градусів відносного тепла. Сильний вітер очікується лише в п’ятницу, 24 березня, його максимальна швидкість становитиме 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мінливу погоду в більшості регіонів України на початку квітня. Синоптики не радять ховати у шафи теплий одяг.