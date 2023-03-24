Бюрократичний зашморг перешкоджає пошуку безвісти зниклих та отриманню виплати у випадку смерті воїна — Людмила Денісова

Єдиного органу, до якого звернулася б родина безвісти зниклої особи, немає

Родини військовослужбовців оббивають пороги в намаганні знайти безвісти зниклого захисника, а натомість відчувають ігнорування. Випадки отримання допомоги від держави у разі смерті воїна скоріше міф ніж реальність. Куди звертаються сім’ї за допомогою, розповіла голова правління Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю Еспресо.

"Єдиного органу, до якого звернулася б родина безвісти зниклої особи, немає. Коли ми створили Український центр захисту прав людину, до нас найчастіше почали звертатися люди, які шукають своїх рідних. Щонайменше в 5 органів державної влади звертається дружина чи матір, щоб отримати якусь звістку. Але в більшості випадків державні органи не відповідають і людина не знає, чи їх захисник живий, у полоні чи загинув." — розповіла Денісова.

Також правозахисниця додала, що у грудні відкрили телефон гарячої лінії Центру 0800 33 07 09, за яким звертаються індивідуальні та колективні заявники. В результаті на цей час організація шукає 595 осіб.

"Багато громадян не можуть отримати виплату у випадку загибелі захисника чи смерті від поранення на полі бою. Тому що ця процедура дуже складно. Майже рік після смерті рідної людини родичі ходять по структурах і пишуть по 5 разів у військову частину, щоб отримати довідку про причину загибелі, а натомість отримують різні відповіді. Рішення про призначення виплати приймає Міністр оборони, але до нього жоден запит не доходить." — підсумувала Людмила.

Нагадаємо, що Український центр захисту прав людини підписав меморандум про співпрацю із благодійним фондом "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри). Родини полеглих воїнів та полонених українців мають змогу звернутися до фонду із запитом отримати гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.