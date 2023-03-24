Бюрократическая удавка препятствует поиску без вести пропавших и получению выплаты в случае смерти воина — Людмила Денисова

Единого органа, в который обратилась бы семья без вести пропавшего лица, нет

Семьи военнослужащих обивают пороги в попытке найти без вести пропавшего защитника, но ощущают игнорирование. Случаи получения помощи от государства в случае смерти воина скорее миф, чем реальность. Куда обращаются семьи за помощью, рассказала глава правления Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в интервью Эспрессо.

"Единого органа, в который обратилась бы семья без вести пропавшего лица, нет. Когда мы создали Украинский центр защиты прав человека, к нам чаще всего стали обращаться люди, которые ищут своих родных. По меньшей мере, в 5 органов государственной власти обращается жена или мать, чтобы получить какое-то известие. Но в большинстве случаев государственные органы не отвечают и человек не знает, жив ли их защитник, в плену или погиб". – рассказала Денисова.

Также правозащитница добавила, что в декабре открыли телефон горячей линии Центра 0800 33 07 09, по которому обращаются индивидуальные и коллективные заявители. В результате к настоящему времени организация ищет 595 человек.

"Многие граждане не могут получить выплату в случае гибели защитника или смерти от ранения на поле боя. Потому что эта процедура очень сложна. Почти год после смерти родного человека родственники ходят по структурам и пишут по 5 раз в воинскую часть, чтобы получить справку о причине гибели, а получают разные ответы. Решение о назначении выплаты принимает Министр обороны, но до него ни один запрос не доходит." – подытожила Людмила.

Напомним, что Украинский центр защиты прав человека подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Мрия" Юлии Паевской (Тайры). Семья павших воинов и пленных украинцев могут обратиться в фонд с запросом получить гуманитарную помощь и психологическую поддержку.