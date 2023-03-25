На Заході заговорили про перенесення наступу росіян. Генерал зазначив ще один тривожний сигнал

Потенціал росіян ще не вичерпано

Росіяни зазнають великих труднощів зі своїм великим наступом, проте це не означає, що українцям настав час розслаблятися.

Як розповів в інтерв’ю виданню Факти генерал та колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, є ознаки того, що у росії просто намагаються взяти паузу, щоб підготуватися до нового удару.

"Я не зовсім поділяю поверхневе ставлення до російських можливостей, ніби вони повністю вичерпали свій потенціал. Вважаю, що там ще є певний ресурс", — сказав він.

За його словами, у росії поки що вистачає особового складу, проте спостерігаються проблеми з технікою. Втім, і тут він звернув увагу на цікавий нюанс.

Муженко зазначив, що згідно з дослідженням фахівців Українського інституту майбутнього, росіяни здатні ремонтувати або виробляти до 10 танків на день, що становить близько 300 танків на місяць.

"Скільки ми знищуємо танків на місяць? Точно не триста. Нехай навіть сто. Де ще двісті? Значить, їх акумулюють і готують до укомплектування військових частин", — зазначив він.

Варто зазначити, що це інтерв’ю з’явилося на тлі виходу матеріалу Bloomberg, в якому стверджувалося, що росія має намір зупинити свій наступ, щоб відбити український контрнаступ. На думку джерел видання, у кремлі переконані, що якщо Україні не вдасться продемонструвати успіх на полі бою, її підтримка з боку Заходу ослабне.