Армія росії передумала наступати? Bloomberg пише про новий план Кремля

У Росії сподіваються послабити підтримку союзників, щоб було легше наступати в Україні

Через невдачі на фронті росія могла відмовитися від подальшого "великого" наступу в Україні, яке планувала цієї весни. Нове завдання Кремля – стримування українського контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. У росії впевнені, що якщо контрнаступ України буде безуспішним, то підтримка США та Заходу ослабне, що на руку росії.

Також у росії вирішили набрати до 400 тисяч контрактників, щоб поповнити втрати через війну в Україні. Це дозволить кремлю уникнути повторної примусової маніпуляції та невдоволення серед населення. Нагадаємо, що станом на кінець вересня 2022 року рф залишили 700 тисяч громадян, тікаючи від мобілізації, сьогодні це число може бути в рази більшим.

Російський президент володимир путін переконаний, що зможе "пережити" прихильників України. Якщо весняний контрнаступ ЗСУ не буде успішним протягом найближчих місяців, то підтримка країн-союзників ослабне. Це зіграє на руку Кремлю, пише видання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступальний потенціал росіян слабшає. Незважаючи на велику кількість військ на сході, агресор зазнає величезних втрат, особливо в техніці. Жодна з угруповань окупантів не укомплектована бойовою технікою так, як належить. І можливості комплектувати їх на всі 100% у росії немає.