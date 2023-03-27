росія вночі атакувала Київ, були вибухи: повітряна тривога у половині областей України

Повідомляється про роботу ППО

На території України знову оголошено масштабну повітряну тривогу, а звуки вибухів були чутні в Києві.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації, в області є загроза застосування ударних дронів, а тому мешканців закликали пройти до укриття.

Після цього повідомили, що в області чули звуки роботи ППО, а також що загроза зберігається безпосередньо і для столиці.

"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Але в жодному разі не фіксуйте роботу наших захисників!", — йдеться у повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко своєю чергою повідомив про вибухи у двох районах.

"Вибухи у столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Усі служби йдуть на місце. Подробиці – згодом", – написав він.

Пізніше він зазначив, що у Святошинському районі через це сталася пожежа у будівлі магазину.

Варто зазначити, що повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях України, а в моніторингових групах повідомляють, що це пов’язано із запуском чергової хвилі ударних безпілотників.

Як повідомлялося раніше, 22 березня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю і потрапили до житлової багатоповерхівки. Внаслідок удару постраждали 34 особи, одна з яких пізніше померла в лікарні.