Харків засніжить, а Донецьк приморозить: погода в Україні на другу половину тижня

В Україні 30 березня — 2 квітня очікується морозна температура з опадами

Друга половина тижня не порадує Україну теплом, а принесе дуже мокру, холодну погоду зі снігом. Температура повітря вночі у деяких містах різко впаде до -2°С. Найменше пощастило східним територіям країни.

За даними сайту Gismeteo, з 30 березня по 2 квітня погода здивує великими перепадами нічних і денних температур.

Погода у Львові 30 березня — 2 квітня

Синоптики прогнозують 30 березня мінливу хмарність, яка зміниться дощовою погодою до кінця тижня — з 31 березня по 2 квітня. Температура повітря вдень коливатиметься +9…12 градусів. Уночі очікуються заморозки -2…+6 °С. Сильний вітер буде лише у четверг і його швидкість становитиме 10 м/с.

Погода у Києві 30 березня — 2 квітня

У столиці України погода буде найбільш сонячною і теплою з поміж інших міст, але у вихідні, 1-2 квітня, прогнозується чималий дощ. Удень повітря в місті прогріється до +6-14 °С, а вночі опуститься майже до -2…+8 градусів. Максимальна швидкість вітру очікується у четвер, 30 березня, коли вона становитиме 10 м/с.

Погода у Харкові 30 березня — 2 квітня

У східній частині України є вірогідність опадів у вигляді дощу зі снігом щодня, окрім четверга, 30 березня. Удень температура у Харкові сягатиме +3…+11 °С. Вночі температура повітря впаде до 1…7 градусів тепла. Швидкість вітру максимально становитиме 11-12 м/с.

Погода у Донецьку 30 березня — 2 квітня

У місті очікуються найнижчі в Україні денні температури. У Донецьку три дні йтимуть дощі зі снігом, однак у суботу, 1 квітня, їх не прогнозують. Удень температура повітря прогріється до +1…9 градусів, а вночі охолоне майже до 0…4 °С. Тут загалом вітер також буде найдужчим з-поміж інших міст — 10-12 м/с.

Погода у Дніпрі 30 березня — 2 квітня

Місто Дніпро очікує ще більший перепад температур між четвергом, 30 березня, та неділею, 2 квітня. Тут прогнозується велика хмарність з мінімальними опадами вдень. Стовпчики термометрів удень коливатимуться від 3…12 градусів тепла, а вночі — 0…+7 °С. У п'ятницю, 31 березня, буде мінлива хмарність. Швидкість вітру сягатиме 8-13 м/с.

Погода в Одесі 30 березня — 2 квітня

Одесу потішить мінлива суха погода у четвер та п'ятницю, 30-31 березня, а ймовірність невеликого дощу існує лише у неділю, 2 квітня. Повітря удень прогріється до 6…12 градусів тепла, а вночі позначки термометрів знизяться до -1…+8°С. Тут швидкість вітру становитиме 6-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав смішні анекдоти та жарти про погоду. Адже весна в Україні — це той період, коли ще вчора ходив у шортах, а сьогодні надягаєш пуховик.