Пізня осінь посеред весни: якою буде погода в Україні на кінець тижня

В Україні 31 березня — 2 квітня прогнозуються серйозні опади з низькими температурами

Наприкінці цього тижня погода в Україні більше буде схожа на пізню осінь. У більшості регіонів дощитиме, деінде буде йти сніг. Позначки термометрів вночі у деяких містах опустяться до -2 °С. Лише у східній частині очікується сонячна погода, однак на вихідних і вона зміниться.

Як повідомляє сайт Sinoptik, більшість регіонів країни очікують максимальну кількість опадів в вікенд.

Погода у Львові 31 березня — 2 квітня

Львів очікує переважно хмарну погоду з серйозними опадами. Температура повітря вдень сягатиме +8…12 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +2…6 °С.

Погода у Києві 31 березня — 2 квітня

У Києві синоптики передбачають дощову погоду три дні поспіль. Удень температура повітря підійматиметься до +9-12 °С, а вночі охолоне до +1…6 градусів.

Погода у Харкові 31 березня — 2 квітня

З поміж інших міст, Харків тішитиме сонячна погода у п'ятницю, 31 березня, однак у вихідні вона зміниться на хмарну з опадами, зокрема у неділю, 2 квітня. Удень температура сягатиме +7…10 °С, а вночі опускатиметься до 0…5 градусів тепла.

Погода у Донецьку 31 березня — 2 квітня

Донецьк очікує ще більший перепад денних і нічних температур. У п'ятницю, 31 березня, прогнозується сніг, а в неділю, 2 квітня, передбачається хмарна погода з опадами у вигляді чималого дощу. Удень стовпчики термометрів покажуть близько +5…12 °С, а вночі буде прохолодно: -1… +2 градусів.

Погода у Дніпрі 31 березня — 2 квітня

У Дніпрі синоптики обіцяють під кінець тижня хмарну погоду і опади. Там температура повітря вдень становитиме +6…9 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть -2…+4 °С. У п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями.

Погода в Одесі 31 березня — 2 квітня

В Одесі небо буде закрито хмарами, 3 дня поспіль буде дощитиме. Повітря удень прогріватиметься до 8…12 градусів тепла, а вночі позначки термометрів знизяться до +2…6 °С. Дуже мокро буде в суботу, 1 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на Великдень. Синоптики обіцяють похмуру холодну погоду, подекуди з опадами.