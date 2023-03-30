Весна бореться із зимою: відомий синоптик дав прогноз погоди в Україні на першу декаду квітня

Раннє настання весни призвело до її затягування, каже Ігор Кібальчич.

Під кінець березня небесна канцелярія зробила українцям не особливо приємний сюрприз у вигляді різкого похолодання та дощів із мокрим снігом. Відносно прохолодна погода збережеться в Україні протягом першої декади квітня.

Такий прогноз ексклюзивно "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, з 31 березня по 2 квітня очікується незначне потепління за рахунок надходження повітряних мас із південного заходу. Цими днями температура повітря в нічний час коливатиметься на рівні -1…+5 °С, днем становитиме +8…+14 °С. У Карпатах та на Донбасі трохи прохолодніше, вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С. На тлі зниженого атмосферного тиску пройдуть опади переважно у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. Лише у східній половині буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Але вже з початку наступного тижня очікується чергова хвиля похолодання. Із 3 по 7 квітня погода буде нестійкою, що буде зумовлено проходженням атмосферних фронтів і циклонів. Здебільшого на території України пройдуть опади, місцями інтенсивні. В окремі дні може випасти сніг. Температура повітря зазнаватиме суттєвих коливань і в нічний час становитиме в межах -1…+5 °С, удень +7…+13 °С, у південних та східних областях до +15…+17 °С.

Середньодобова температура в цей період буде близько норми, але місцями нижче за норму на 1–3 °С. Вітер виявиться мінливим, окремими днями поривчастим.

На думку Ігоря Кібальчича, комфортність погоди помітно знизиться, а опалювальний період, швидше за все, буде продовжено.

8–10 квітня погода збережеться вологою та прохолодною у більшості областей. Циклони та щільні хмари перешкоджатимуть денному прогріву повітря, тому температурний фон очікується на 1–3 °С нижчим від середніх багаторічних показників.

Загалом за прогнозом можна сказати, що початок квітня охарактеризується протиборством зими та весни, що буде відображено в коливаннях метеорологічних параметрів, надмірному зволоженні та невисоких температурних показниках. Як це зазвичай буває, раннє настання весни (як сталося цього року) призводить до її затягування, що може певною мірою позначитися на інтенсивності вегетації багатьох рослин.

Експерт погоди супроводив свою розповідь прогнозом накопиченої кількості опадів в Україні до 9 квітня. Судячи з карти, у деяких регіонах країни за першу декаду квітня може випасти більше від місячної норми опадів через переважання циклонічної діяльності.

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