Росіяни знову атакували українські міста: у Харкові вибухи, на Київ летять дрони

Окупанти увечері завдали чергового удару по мирним містам України

Увечері 30 березня у Харкові пролунали вибухи. Влада регіону повідомляє, що окупанти обстрілюють місто з Білгородської області.

Інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та голова ОП Андрій Єрмак. За попередньою інформацією, окупанти били з С-300.

Інформація про вибухи з'явилася близько 22.10. У місті вже зафіксовано шість "прильотів", сказав мер Харкова Ігор Терехов. Інформація про постраждалих та руйнування ще уточнюється. Мешканці діляться у місцевих пабликах відео, на яких чути гучні звуки обстрілу міста росіянами, яке ті ведуть з Білгородської області. Виклики в швидку щодо постраждалих після вибухів не надходили, повідомила радниця голови Харківоблради.

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На Київщині очікується атака дронами. Мешканців області просять не виходити з укриттів до відбою тривоги, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Загроза поширюється на Полтавську, Чернігівську та Сумську області. На даний момент про вильоти БПЛА інформації немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни вдарили по Слов'янську ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей і ще 46 отримали поранення, спалено машини, зруйновано будинки.