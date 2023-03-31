Лишилися лічені години: коли на Землю у квітні обрушаться магнітні бурі

Українцям слід очікувати п'ять магнітних бурь у квітні

Магнітні бурі є небезпечними явищами для здоров'я людини. Однак працівники сонячних лабораторій попереджають заздалегідь метеозалежних про небезпеку.

"Вікна" назвали дні, коли магнітні бурі будуть найсильнішими у квітні. Очікувати найпершу слабку бурю слід уже 1 квітня. А в другій половині місяця, 18 квітня, прогнозується найсильніша магнітна буря, яку можуть відчути на собі навіть ті, хто не залежить від них.

Графік магнітних бурь у квітні:

слабкі: 1, 7, 10 квітня

середні: 20 квітня

сильні: 18 квітня

Як уникнути негативного впливу магнітних бурь на людину:

Залежним особам слід обмежити серйозне фізичне навантаження — рубати і не пиляти дрова, не копати траншеї і не виконувати іншу важку робота. Також треба уникати стресових ситуацій — не сваритися і не лаятися, а обминати токсичних людей. Варто відпочити на свіжому повітрі, особливо, якщо погода дозволятиме. Також слід відмовитися від вживання надто жирної, гострої їжі та алкоголю, навіть якщо й тягне випити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про магнітну бурю, яка стала найсильнішою за останні 6 років.