Знадобляться теплі куртки і парасольки: якою буде погода в Україні на початку тижня

Прогноз погоди на 3-4 квітня в Україні: очікується тепла, але хмарна погода з дощами і снігом

Погода в Україні у перші дні квітня видалася багатою на дощі і навіть мокрий сніг. Синоптики уточнили свої прогнози і вважають, що найближчими днями найнижчою температура буде Львові, а найвищою — в Одесі.

Як повідомляє сайт Meteoprog, сонця слід чекати на сході країни.

Погода у Львові 3-4 квітня

У Львові протягом двох діб очікується дуже хмарна погода з опадами у вигляді дощу і снігу вдень у понеділок, 3 квітня. Вночі 4 квітня прогнозується невеликий сніг. Повітря вдень прогріється до стабільних +2 °С, а вночі позначки термометрів покажуть 0…+3 градусів.

Погода у Києві 3-4 квітня

У столиці України синоптики передбачають дощ вдень у понеділок, 3 квітня, однак у вівторок опадів не буде. У нічний час в обидва дні є низка ймовірність дощу. Температура тут вдень становитиме +5…7°С, а вночі опускатиметься до +2…6 градусів.

Погода у Харкові 3-4 квітня

У понеділок, 3 квітня, у Харкові триматиметься сильна хмарність з перемінними опадами, але наступного дня вона зміниться на мінливу хмарність. Вночі у вівторок є імовірність дощу. У місті температура повітря вдень становитиме +9…13 °С. Уночі позначки термометрів опустяться до +7…8 градусів.

Погода в Донецьку 3-4 квітня

Вдень і вночі в Донецьку є ймовірність опадів у вигляді дощу. Удень температура сягне до 9…14 градусів тепла, а вночі падатиме до +7…8 °С.

Погода у Дніпрі 3-4 квітня

У місті буде хмарна погода з опадами у вигляді дощу в понеділок, 3 квітня. Уночі синоптики опадів не обіцяють, буде досить свіжо: +9 °С. У вівторок повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а вночі охолоне до +7…8 °С.

Погода в Одесі 3-4 квітня

В Одесі очікуються найбільш стабільні денні і нічні показники термометрів з-поміж інших міст. Удень температура сягатиме +10…11 градусів. Уночі позначки опускатимуться до +7…8 °С. У понеділок, 3 квітня, у нічний час є ймовірність невеликого дощу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про насування на Землю квітневих магнітних бурь. Найсильніша з них очікується в середині місяця.