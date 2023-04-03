Родини полонених і загиблих героїв повинні отримувати стипендії з місцевих бюджетів — Дана Ярова

Волонтерка та керівниця ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова пропонує запровадити муніципальні стипендії з місцевих бюджетів для сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців

В Одесі відбувся круглий стіл за участі відомої волонтерки та керівниці ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової. В рамках заходу обговорили, як органи місцевого самоврядування можуть зробити свій внесок в допомогу родинам загиблих, зниклих безвісти, полонених та ефективність державного апарату в забезпеченні прав сімей військовослужбовців.

"Родини полонених і військовослужбовців потребують більше уваги з боку держави. Місцеві громади після реформи децентралізації більш гнучкі у своїй діяльності, то чому б їм не допомогти державі виконувати свою функцію. Я пропоную запровадити муніципальні стипендії з місцевих бюджетів. Це може стати ефективним інструментом не тільки в Одещині, а в усіх регіонах." — зазначила Дана Ярова.

Круглий стіл за участі волонтерки та керівниці ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової

Участь в заході взяв депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Він підтримав впровадження системи муніципальних стипендій на регіональному рівні і запевнив, що порушить це питання на сесії міської ради:

"Дякую фонду "Мрія" та особисто Дані Яровій за порушення цього болючого питання. Справді, органи місцевого самоврядування повинні брати відповідальність за родини хлопців і дівчат, які боронять нашу землю. Наша місія всіляко підтримувати та бути надійною опорою для тих сімей, які цього найбільше потребують. Я внесу пропозицію про запровадження стипендій з місцевого бюджету на наступній сесії Одеської міської ради. Сподіваюся, що цю ідею підтримають інші міста та регіони — тоді ми разом вкотре підтвердимо нашу незламність і силу."