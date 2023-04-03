Семьи пленных и погибших героев должны получать стипендии из местных бюджетов — Дана Яровая

Волонтер Дана Яровая предлагает ввести муниципальные стипендии из местных бюджетов для семей погибших, пропавших без вести, пленных военнослужащих

В Одессе состоялся круглый стол с участием известной волонтера и руководительницы ОО "Мрія дітей України" Даны Яровой. В рамках мероприятия обсудили, как органы местного самоуправления могут внести свой вклад в помощь семьям погибших, пропавших без вести, пленных и эффективность государственного аппарата в обеспечении прав семей военнослужащих.

"Семья пленных и военнослужащих нуждаются больше внимания со стороны государства. Местные общины после реформы децентрализации более гибки в своей деятельности, так почему бы им не помочь государству выполнять свою функцию. Я предлагаю ввести муниципальные стипендии из местных бюджетов. Это может стать эффективным инструментом не только в Одесской области, а во всех регионах", – отметила Дана Яровая.

Круглый стол с участием волонтера и руководительницы ОО "Мечта детей Украины" Даны Яровой

Участие в мероприятии принял депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Он поддержал внедрение системы муниципальных стипендий на региональном уровне и заверил, что поднимет этот вопрос на сессии городского совета:

"Благодарю фонд "Мрія" и лично Дану Яровую за поднятие этого болезненного вопроса. Действительно, органы местного самоуправления должны брать ответственность за семьи парней и девушек, защищающих нашу землю. Наша миссия всячески поддерживать и быть надежной опорой для тех семей, которые в этом больше всего нуждаются. Я внесу предложение о введении стипендий из местного бюджета на следующей сессии Одесского городского совета. Надеюсь, что эту идею поддержат другие города и регионы — тогда мы в очередной раз подтвердим нашу несокрушимость и силу".