Погода піднесе неприємний сюрприз: чого чекати від "небесної канцелярії" найближчими днями

Погода в середині тижня передбачається мокрою і холодною

Найближчими днями погода в Україні вирізнятиметься великим різноманіттям. У більшості регіонах переважатимуть дощі, подекуди мокрий сніг. У Львові вночі очікуються морози, а найвищих показників удень температура сягне в Донецьку.

Як повідомляє сайт Sinoptik, найбільш суху погоду синоптики прогнозують в Одесі.

Погода у Львові 5-7 квітня

У Львові синоптики обіцяють переважно хмарну погоду з опадами у вигляді мокрого снігу у четвер, 6 квітня, і дощу — в п'ятницю, 7 квітня. Вночі опадів не очікується. Температура вдень буде +4 градусів, а вночі прогнозуються морози — -2…0 °С. Вітер північно-західний, максимальна швидкість вітру — 5,2 м/с.

Погода у Києві 5-7 квітня

У Києві сонце буде рідко з'являтись з-за хмар, погода очікується похмурою з чималими опадами у середу та четвер, 5-6 квітня. А у п'ятницю, 7 квітня, рясний дощ зміниться на дрібний, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря вдень становитиме +10…12 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +4…9 °С. Вітер північно-східний, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с.

Погода у Харкові 5-7 квітня

У Харкові погода три дні поспіль буде хмарною з мінливими опадами у четвер, 6 квітня, і сильним дощем у п'ятницю, 7 квітня. Вночі дощу синоптики не передбачають. Удень температура у місті сягатиме +13…17 градусів, а вночі падатиме до +8…11 °С. Сильний вітер буде у середу, 5 квітня, і його максимальна швидкість сягатиме 7,2 м/с.

Погода у Донецьку 5-7 квітня

Східну частину України заллє дощами, хоча там очікується максимальна температура вдень. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…18 градусів, а вночі температура знизиться до +7…8 °С. Максимальна швидкість вітру вдень буде 6,1 м/с (південно-східний), а вночі — 4,5 м/с (східний).

Погода у Дніпрі 5-7 квітня

У середу, 5 квітня, у Дніпрі, синоптики прогнозують дрібний дощ вдень, який посилиться ближче до вечора. У четвер та п'ятницю, 6-7 квітня, місто очікує опадів лише вночі, які повинні припинитись до ранку. Там температура повітря вдень становитиме +9…15 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +7…10 °С. Максимальна швидкість вітру становитиме 6,6 м/с, східний.

Погода в Одесі 5-7 квітня

Протягом двох днів в Одесі буде триматися хмарність з дрібним дощем, однак у п'ятницю, 7 квітня, погода зміниться на ясну. Повітря вдень прогріється до +5…10 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до +4…8 градусів. Вітер північно-західний, швидкість якого сягатиме 5,9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли в Україну прийде потепління, тож Великдень обіцяє бути "сухим", без опадів.