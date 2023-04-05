Не ховайте теплі речі і парасольки: яка буде погода в Україні найближчими днями

Погода під кінець тижня, зокрема у четвер та п'ятницю, очікується дощовою

Синоптики попереджають, що найближчими днями до України насунеться негода. На більшій території країни слід очікувати дощ і мокрий сніг. У Львові вдень йтиме сніг, а в Одесі буде сухо.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вдень сягне найвищих показників у Харкові, там 15 градусів тепла.

Прогноз погоди 6 квітня

Прогноз погоди 7 квітня

Погода у Львові 6-7 квітня

У місті протягом двох днів очікується хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу у нічний час. Синоптики прогнозують, що температура повітря вдень сягатиме -1…+1 градуси, а вночі майже не зміниться — +1…-1 °C. Вітер у четвер, 6 квітня, буде північно-західний, максимальна швидкість якого сягне 7-12 м/с, а в п'ятницю, 7 квітня, вітер зміниться на південно-західний, 3-8 м/с.

Погода у Києві 6-7 квітня

У столиці України погода прогнозується дуже хмарною, з невеликими опадами вдень і вночі протягом двох діб. Вдень повітря прогріється до +10…12 градусів, а вночі охолоне до +8…6 °C. Вітер північно-східний, максимальна швидкість якого буде 7-12 м/с.

Погода у Харкові 6-7 квітня

Харкову слід очікувати хмарної погоди з невеликим дощем. Вночі є ймовірність мінливих опадів. Удень температура у місті триматиметься до +13…15 градусів. У нічний час позначки термометрів не опускатимуться нижче як +7…9 °C. Сильний східний вітер передбачається лише у четвер, 6 квітня, і він досягне швидкості 7-12 м/с.

Погода у Донецьку 6-7 квітня

У Донецьку погода буде хмарною, можливі опади у вигляді дощу. Також синоптики прогнозують опади у нічний час протягом двох днів. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +10…15 °C, а вночі падатимуть до 8…11 градусів тепла. Максимальна швидкість вітру вдень і вночі очікується 5-10 м/с (південно-східний).

Погода у Дніпрі 6-7 квітня

У місті слід очікувати хмарність і невеликий дощ вдень і вночі. Там температура повітря вдень підніметься до +9…13 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +6…8 градусів. Вітер буде постійно змінювати свій напрямок. Вночі у четвер, 6 квітня, він буде південно-східним, максимальна швидкість якого сягне 7-12 м/с, а вдень — південний, 5-10 м/с. Вночі 7 квітня слід очікувати на західний вітер, 3-8 м/с, а вдень зміниться на східний, швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Одесі 6-7 квітня

У Одесі в четвер, 6 квітня, вдень прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг, а вночі також можливий дощ. У п'ятницю, 7 квітня, вдень і вночі погода буде хмарною, без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до +8…10 градусів, а вночі охолоне до +3…5 °C. Вітер, 6 квітня, очікується південно-західний, 5-10 м/с, а 7 квітня — східний, швидкість якого сягне 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про похмуру і холодну погоду на Великдень. Проте місцями температура вдень може сягати +17 °C.