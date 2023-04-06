Синоптики попередили про раптову негоду: де очікувати дощі з грозами і мокрий сніг

В Україні під кінець тижня намічаються грозові дні

Найближчими днями синоптики прогнозують у більшості регіонів України мінливу хмарну і дощову погоду з мокрим снігом. А під кінець тижня "небесна канцелярія" принесе несподівані подарунки у вигляді грози.

Як повідомляє Gismeteo, у частині міст буде досить прохолодно, а в деяких слід очікувати температуру вдень до +16 градусів.

Погода у Львові 7-9 квітня

У Львові будуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу у п'ятницю, 7 квітня, у суботу та неділю також буде хмарно, однак опадів не прогнозується. Температура повітря вдень сягатиме +6…11 градусів, а вночі опуститься до +3…5 °C. Вітер півнчіно-західний, максимальна швидкість якого сягне 5-7 м/с.

Погода у Києві 7-9 квітня

У столиці синоптики передбачають дощову погоду, з максимальними опадами у суботу, 8 квітня. Вдень повітря прогріється до +8…12 градусів, а вночі охолоне до +4…6 °C. Вітер у п'ятницю і суботу буде північний, максимальна швидкість його сягне 4-7 м/с, а в неділю зміниться на південно-західний, 7 м/с.

Погода у Харкові 7-9 квітня

На Слобожанщині буде дощова погода, а у неділю, 9 квітня, навіть з грозою. Удень температура у місті підніметься до +15…16 градусів. У нічний час позначки термометрів не опустяться нижче як +8…10 °C. У п'ятницю, 7 квітня, вітер очікується північний, він сягне 7 м/с, у суботу зміниться на східний, його максимальна швидкість становитиме 8 м/с, однак у неділю, 9 квітня, знов стане північним, 3 м/с.

Погода у Донецьку 7-9 квітня

У Донецьку також пройдуть дощі з грозами. Зокрема, найсильніша злива буде у суботу, 8 квітня. Там температура повітря вдень підніметься до +13…16 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +7…8 градусів. Вітер очікується північний, максимальна швидкість якого сягне 4-9 м/с.

Погода у Дніпрі 7-9 квітня

У місті слід очікувати хмарність і опади у вигляді дощу у п'ятницю та суботу, 7-8 квітня. Проте у неділю опадів не передбачається. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…15 °C, а вночі падатимуть до +7…8 градусів тепла. Вітер 7-8 квітня прогнозується північно-західний, максимальна швидкість якого буде 7 м/с, а 9 квітня зміниться на північний, 4 м/с.

Погода в Одесі 7-9 квітня

В Одесі у п'ятницю, 7 квітня, є імовірність невеликого дощу, однак у вихідні погода різко зміниться — буде хмарно, але вже без опадів. Повітря вдень прогріється до +10…11 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +5…6 °C. Вітер у п'ятницю, 7 квітня, очкується південний, 7 м/с, а у суботу та неділю, 8-9 квітня, — північний, швидкість якого становитиме 5-8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що травень в Україні може бути теплим і сонячним.