Виходила заміж у шпиталі: під час авіаудару по Чернігівщині загинула 25-річна військова ЗСУ (фото)

Дівчина з дитинства мріяла бути військовою

Під час чергового авіаудару по Чернігівщині, який здійснили російські окупанти, при виконанні службових обов’язків загинула військова ЗСУ, старший солдат Катерина Ющенко.

Трагедія сталася 4 квітня, коли загарбники вкотре атакували ракетами Чернігівську область. Загиблої було лише 25 років. Про це повідомили на сторінці Глухівської міської ради у Facebook.

Катерина Ющенко родом із Луганщини. У Глухів Сумської області вона переїхала разом зі своїм чоловіком-героєм Сергієм Ющенком після того, як він отримав тяжке поранення в боях. Деякий час він не міг ходити, але Катерина допомагала йому у всьому і дбала про військового. Потім у сквері львівського шпиталю вони відсвяткували весілля.

Фото — Львів Місто Натхнення

"Допомагати українській армії вона почала з початку війни ще у 2014 році. Юна дівчина, ще школярка, всіляко підтримувала наших військових. Коли пізніше її коханий отримав тяжке поранення, вона пройшла з ним усі випробування", — йдеться у повідомленні.

Дівчина ще змалку мріяла стати військовою. Після школи вона вступила до Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Потім у 2018 році вона підписала контракт із ЗСУ, бо бачила себе лише воїном.

Сьогодні, 6 квітня, у Глухові відбулося прощання з Катериною Ющенко.

Зазначимо, що у вівторок, 4 квітня, російські окупанти здійснили авіаудар селом Печенюги Чернігівської області з винищувачів Су-35. Ворог запустив дві авіабомби з їхньою допомогою. В результаті сталася пожежа у приватному будинку, а також спалахнули господарські споруди. Про це повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув охоронець дитячого центру із Чернівецької області Сергій Кулій. У чоловіка залишилося двоє дітей.