Рік війни в Україні як група компаній Adelon в особі її дочірньої компанії Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. наближає нашу перемогу

За рік повномасштабної війни розмір допомоги Україні від польської компанії вже давно перевищив 1 мільйон євро.

З кожним днем активних бойових дій Україна все більше потребує не лише військової, а й гуманітарної допомоги. Згідно з новими даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ ООН), така допомога зараз необхідна близько 17,6 млн українців.

Вирішувати гуманітарні проблеми Україні допомагають пожертвування десятків тисяч філантропів, серед яких представники бізнесу – у перших лавах. За даними голови ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Андрія Длігача, у волонтерських та гуманітарних проектах задіяно майже 90% українських підприємств. Безпрецедентною називають різні дослідження реакцію на події в Україні та міжнародного бізнесу.

Сотні великих та маленьких підприємств з усього світу, які донатять на Україну, роблять це без особливої помпезності. А тому їхня допомога залишається за дужками офіційних даних.

Так, наприклад, із перших днів війни Україні активно допомагає Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., що входить до групи компаній Adelon. Донька Adelon спеціалізується на постачанні вугільної продукції українським, польським та європейським споживачам. У тому числі й завдяки її оперативному реагуванню на ситуацію Польщі, яка раніше критично залежна від російських вугільних поставок, вдалося швидко перебудувати логістику та розпочати закупівлю вугілля з інших країн.

Вугільна продукція дуже важлива

Підтримка українців Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. – окрема важлива тема з огляду на наявність українського громадянства у її бенефіціарного власника Дмитра В’ячеславовича Коваленка. За рік повномасштабної війни розмір гуманітарної та спеціалізованої допомоги Україні від Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo вже давно перевищив 1 мільйон євро.

"Наша допомога завжди цільова — якщо це бронежилети, пікапи, то конкретним військовим частинам та державним органам. Якщо це машини швидкої допомоги — то, скажімо, медустановам, які, ми точно знаємо, критично потребують такої техніки", — повідомив Дмитро В’ячеславович Коваленко.

Не менш активно, Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. підтримує і українських біженців у Польщі. Компанія вже організувала релокацію понад 100 українцям та зробила все можливе для їхньої соціальної адаптації – від надання житла до сприяння у прийнятті до садків та шкіл дітей та працевлаштування їхніх батьків до штату.

З 1 березня у Польщі почали діяти нові правила, за якими наші біженці мають самостійно оплачувати проживання після 120-денного перебування в країні. Тому є особливо цінним той факт, що Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. повністю взяла на себе витрати на оренду житла для вивезених із України сімей та має намір підтримувати їх таким чином і надалі.

"Висловлюємо вам щиру подяку за вашу безкорисливу допомогу. Ваша діяльність є прикладом і для інших благодійників…", "Ваш вагомий внесок дозволить якісніше виконувати свої завдання у протидії збройній агресії Російської Федерації", — так дякують компанії благодійні фонди та офіційні органи України, які вже одержали допомогу від Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. та групи компаній Adelon.

У групі компаній Adelon запевняють, що планують і надалі підтримувати український народ, а також мають намір збільшити обсяги благодійної допомоги.