Год войны в Украине: как группа компаний Adelon в лице ее дочерней компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. приближает нашу победу

За год полномасштабной войны размер помощи Украине от польской компании уже давно перевалил за 1 миллион евро.

С каждым днем активных боевых действий Украина все больше нуждается не только в военной, но и гуманитарной помощи. Согласно свежим данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), такая помощь сейчас необходима около 17,6 млн украинцев.

Решать гуманитарные проблемы Украине помогают пожертвования десятков тысяч филантропов, среди которых представители бизнеса – в первых рядах. По данным главы совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрея Длигача, в волонтерских и гуманитарных проектах задействовано почти 90% украинских предприятий. Беспрецедентной называют различные исследования реакцию на события в Украине и международного бизнеса.

Cотни больших и маленьких предприятий со всего мира, которые донатят на Украину, делают это без особой помпезности. А потому их немалая помощь остается за скобками официальных данных.

Так, например, с первых дней войны Украине активно помогает Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., входящая в группу компаний Adelon. Дочка Adelon специализируется на поставках угольной продукции украинским, польским и европейским потребителям. В том числе и благодаря ее оперативному реагированию на ситуацию Польше, ранее критично зависимой от российских угольных поставок, удалось быстро перестроить логистику и начать закупку угля из других стран.

Угольная продукция очень важна

Поддержка украинцев для Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. – отдельная важная тема, учитывая наличие украинского гражданства у ее бенефициарного собственника Дмитрия Вячеславовича Коваленко. За год полномасштабной войны размер гуманитарной и специализированной помощи Украине от Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. уже давно перевалил за 1 миллион евро.

"Наша помощь всегда целевая – если это бронежилеты, пикапы, то конкретным воинским частям и государственным органам. Если это машины скорой помощи – то, скажем, медучреждениям, которые, мы точно знаем, критично нуждаются в такой технике", — сообщил Дмитрий Вячеславович Коваленко.

Не менее активно Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. поддерживает и украинских беженцев в Польше. Компания уже организовала релокацию более 100 украинцам и сделала все возможное для их социальной адаптации – от предоставления жилья до содействия в принятии в садики и школы детей и трудоустройства их родителей в штат.

С 1 марта в Польше начали действовать новые правила, по которым наши беженцы должны будут самостоятельно оплачивать проживание после 120-дневного пребывания в стране. Поэтому особо ценным является тот факт, что Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. полностью взяла на себя расходы на аренду жилья для вывезенных из Украины семей и намерена поддерживать их таким образом и дальше.

"Выражаем вам искреннюю благодарность за вашу бескорыстную помощь. Ваша деятельность служит примером и для других благотворителей…", "Ваш весомый вклад позволит более качественно выполнять свои задания в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации", — так благодарят компанию благотворительные фонды и официальные органы Украины, которые уже получили помощь от Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. и группы компаний Adelon.

В группе компаний Adelon заверяют, что планируют и дальше поддерживать украинский народ, а также намерены увеличить объемы благотворительной помощи.