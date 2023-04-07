"Мені вже ніде не комфортно": відомий парамедик про свої відчуття, коли вперше за рік війни потрапив у відпустку

Найбільше Олексій дивиться, як падає сніг

Багатьом військовим після повернення з передової доводиться переживати складні емоції. І хоча за світовою статистикою 80% солдатів нормально пристосовуються до війни та миру, вони потребують нашої підтримки, а зокрема підтримки фахівців.

Відомий український парамедик Олексій Кушнєр розповів на своїй сторінці "Палю і запалюю" у Twitter про свої переживання під час повернення з фронту. За його словами, він тільки через 13 місяців війни зміг приїхати у повноцінну відпустку:

" - Як же минає моя відпустка? Чи не увесь вільний час я просто дивлюсь через вікно як падає сніг. Просто дивлюсь у вікно.

Дивлюсь і пробую прийняти існування цієї прірви між "тут" і "там". Мені справді важко дивитись на людей які проживають своє краще життя відвідуючи дорогі ресторани та СПА, дивитись на них, а потім на свої руки, які ще менше десяти днів тому були по лікоть в крові, в людській крові. І згадувати тих сім "тіпів", яких на моїх очах побило від прильоту під*рського ланцета.

Я ні в якому разі не звинувачую цих людей, це я не можу сприйняти паралельне існування цих світів. У мене немає стійкого бажання повернутись на війну, як і того, щоб залишитись тут. Я "завис" десь по середині. Мені вже ніде не комфортно. Я не потребую жалості, це просто рефлексії тіпа, який за 13 місяців вперше потрапив у повноцінну відпустку.

У коментарях розгорілася дискусія щодо того, як допомагати військовим у такому стані. До прикладу, користувач "Кишеньковий спротив" запитує : "Підкажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб реагувало суспільство? Просто люди на вулиці або друзі-знайомі? Щось вас розпитували, пропонували обійняти, просто мовчали поруч?.. Навчіть нас, як не поглибити вашу травму, а в ідеалі — полегшити стан".

"Хочу чути — "дякую за службу", — відповідає Олексій. У коментарях інший військовий під псевдонімом "Татарниколист" пояснює, через що під час відпустки у бійця може виникати подібний стан:

"Просто відпустка ненадовго, і ти не можеш в серйоз взятись за щось. Сам з таким зіткнувся був. Раджу витратити цей час на вирішення всяких проблем і потреб, з документами тощо. Ну і зайнятись тим, чим займатись тут можливості нема — сходити до друзів, в мак, кінотеатр, на могили", — пише воїн.

Військовий Денис розповідає, що йому навпаки подобається прірва між фронтом і тилом: "А мені так подобається ця прірва між "тут" і "там". Я коли приїхав у відпустку такий був задоволений, що мені так мало в Одесі нагадує про те, що я залишив під Херсоном. Сприймаю це, як коли переможемо, я просто повернуся до свого "старого" життя."

В цілому у коментарях люди діляться власними переживаннями під час війни. Також висловлюють подяки військовому та "шлють обійми". Зазначимо, що попри складнощі служби Олексій чи не щодня публікує дописи про свою ранкову каву та нагадує, що ми стали ще на день ближчими до перемоги.

Один із "кавових" дописів Олексія

Нагадаємо, що на Львівщині незабаром відкриється спеціальна клініка для реабілітації військових. Йдеться і про фізичну реабілітацію, а також і про психологічну підтримку.

Також українські волонтери випустили пам’ятку для родичів і близьких військових, які отримали важкі поранення на фронті. Там йдеться, про що варто говорити із травмованими героями.