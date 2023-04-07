"Мне уже нигде не комфортно": известный парамедик о своих ощущениях, когда впервые за год войны попал в отпуск

Больше всего Алексей смотрит, как падает снег

Многим военным по возвращении из передовой приходится испытывать сложные эмоции. И хотя по мировой статистике 80% солдат нормально приспосабливаются к войне и миру, они нуждаются в нашей поддержке, в частности, поддержке специалистов.

Известный украинский парамедик Алексей Кушнер рассказал на своей странице "Палю і запалюю" в Twitter о своих переживаниях при возвращении с фронта. По его словам, он только через 13 месяцев войны смог приехать в полноценный отпуск:

- Как же проходит мой отпуск? Не все ли свободное время я просто смотрю через окно как падает снег. Просто смотрю в окно.

Смотрю и пытаюсь принять существование этой пропасти между "здесь" и "там". Мне действительно трудно смотреть на людей, проживающих свою лучшую жизнь, посещая дорогие рестораны и СПА, смотреть на них, а потом на свои руки, которые еще меньше десяти дней назад были по локоть в крови, в человеческой крови. И вспоминать тех семь "типов", которых на моих глазах разбило от прилета пид*рского ланцета.

Я ни в коем случае не виню этих людей, это я не могу воспринять параллельное существование этих миров. У меня нет стойкого желания вернуться на войну, как и того, чтобы остаться здесь. Я "завис" где-то посередине. Мне уже нигде не удобно. Я не нуждаюсь в жалости, это просто рефлексии типа, который за 13 месяцев впервые попал в полноценный отпуск.

В комментариях разгорелась дискуссия по поводу того, как помогать военным в таком состоянии. К примеру, пользователь "Кишеньковий спротив" спрашивает: Подскажите, пожалуйста, как бы вы хотели, чтобы реагировало общество? Просто люди на улице или друзья-знакомые? Что-то вас расспрашивали, предлагали обнять, просто молчали рядом?.. Научите нас, как не углубить вашу травму, а в идеале — облегчить состояние".

"Хочу слышать — спасибо за службу," — отвечает Алексей. В комментариях другой военный под псевдонимом "Татарниколист" объясняет, из-за чего во время отпуска у бойца может возникать подобное состояние:

"Просто отпуск ненадолго, и ты не можешь в серьез взяться за что-то. Сам с таким столкнулся. Советую потратить это время на решение всяких проблем и потребностей, с документами и т.д. Ну и заняться тем, чем заниматься здесь возможности нет — сходить к друзьям, в мак, кинотеатр, на могилы", — пишет воин.

Военный Денис рассказывает, что ему наоборот нравится пропасть между фронтом и тылом: "А мне так нравится эта пропасть между "здесь" и "там". Я когда приехал в отпуск, так был доволен, что мне так мало в Одессе напоминает о том, что я оставил под Херсоном. Воспринимаю это, как когда победим, я просто вернусь к своей "старой" жизни.

В целом в комментариях люди делятся своими переживаниями во время войны. Также выражают благодарность военному и "шлют объятия". Отметим, что, несмотря на сложности службы, Алексей ежедневно публикует сообщения о своем утреннем кофе и напоминает, что мы стали еще на день ближе к победе.

Одно из "кофейных" сообщений Алексея

Напомним, что на Львовщине в скором времени откроется специальная клиника для реабилитации военных. Речь идет и о физической реабилитации, а также о психологической поддержке.

Также украинские волонтеры выпустили памятку для родственников и близких военных, получивших тяжелые ранения на фронте. Там говорится, о чем следует говорить с травмированными героями.