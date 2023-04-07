Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: де в Україні буде тепло

В Україні 8-9 квітня дощі очікуються лише у певних містах

Погода в Україні у вихідні, 8-9 квітня, буде з меншою кількістю дощів, однак хмарність збережеться в більшості регіонів. В суботу й неділю місцями стовпчики термометрів удень сягатимуть +17 градусів, а вночі палатимуть до 0 °C.

За даними синоптичного ресурсу Sinoptik, 8-9 квітня опадів не буде лише в одному регіоні.

Погода у Львові 8-9 квітня

У столиці Галичини будуть опади у вигляді дощу у суботу, 8 квітня, а в неділю погода зміниться на мінливу хмарність, однак опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до +8…10 градусів, а вночі охолоне до 0…+2 °C. Вітер у суботу буде східний, максимальна швидкість його сягне 2,9 м/с, а в неділю зміниться на південний 1,9 м/с.

Погода у Києві 8-9 квітня

У столиці України синоптики передбачають хмарну погоду, з денними опадами в обидва вихідні, 8-9 квітня. Температура повітря вдень сягатиме +11…12 градусів, а вночі опуститься до стабільних +7 °C. Вітер північний, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с.

Погода у Харкові 8-9 квітня

На Слобожанщині в суботу очікується хмарна погода без опадів. Однак 9 квітня, у неділю, у місті небо буде безхмарним лише вранці, а день та вечір погода прогнозується хмарною. Ввечері є ймовірність дощу. Там температура повітря вдень підніметься до +16 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +8…10 градусів. Вітер очікується північний, максимальна швидкість якого сягне 5,7 м/с.

Погода у Донецьку 8-9 квітня

На Донбасі вдень 8-9 квітня очікується мінлива хмарність, але місту слід чекати вечірні дощі в обидва дні. Удень температура підніметься до +11…17 градусів. У нічний час позначки термометрів не опустяться нижче як +6…7 °C. У суботу, 8 квітня, вітер очікується східний, він сягне 3,8 м/с, у неділю зміниться на східний/південно-східний, його максимальна швидкість становитиме 3 м/с.

Погода у Дніпрі 8-9 квітня

У місті на Дніпрі слід очікувати хмарність і опади у вигляді дощу у суботу й неділю. Синоптики обіцяють, що у обидва вихідні дощ почнеться вдень і закінчиться ввечері. Там температура повітря вдень підніметься до +12…14 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +7…9 градусів. Вітер очікується східний, максимальна швидкість якого сягне 3,8 м/с.

Погода в Одесі 8-9 квітня

З-поміж інших міст в Одесі у суботу та неділю, 8-9 квітня, погода буде сухою. Там сонце вдень майже вийде з-за хмар і прогріє місто. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +11…12 °C, а вночі падатимуть до +6…8 градусів тепла. Вітер 8 квітня прогнозується південно-західний, максимальна швидкість якого буде 3,8 м/с, а 9 квітня зміниться на північно-західний, 3,4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода у травні в Україні обіцяє бути теплою та без опадів, на відміну від холодного квітня.