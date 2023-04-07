"Мрія" та Збройні сили разом допомагатимуть родинам загиблих героїв

Наразі близько 2000 родин є підопічними ГО "Мрія дітей України"

Громадська організація "Мрія дітей України" та Збройні сили України підписали меморандум про співпрацю і спільну допомогу родинам полеглих воїнів. Про це у Facebook повідомила керівниця організації й громадська діячка Дана Ярова.

"Я безмежно вдячна Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за підтримку ГО "Мрія дітей України" у питаннях спільної допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих. Домовились про консолідацію підтримки таких родин. Ми всі маємо стати опорою для таких сімей. Та хоч якимось чином допомогти їм пережити їх горе." — написала волонтерка.

Щотижня понад 100 сімей полеглих героїв, зниклих безвісти та полонених українців звертаються до ГО "Мрія дітей України" за підтримкою. Наразі близько 2000 родин є підопічними організації та отримують гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.

"Вкладаючи зараз зусилля у вигляді матеріальної допомоги, психологічної допомоги, допомоги з розвитку таких дітей, ми даємо їм шанс впоратись зі своїм горем, знайти сили жити далі, почати знову мріяти та досягати своїх мрій." — підсумувала Ярова.