"Мрія" та Збройні сили разом допомагатимуть родинам загиблих героїв
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Наразі близько 2000 родин є підопічними ГО "Мрія дітей України"
Громадська організація "Мрія дітей України" та Збройні сили України підписали меморандум про співпрацю і спільну допомогу родинам полеглих воїнів. Про це у Facebook повідомила керівниця організації й громадська діячка Дана Ярова.
"Я безмежно вдячна Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за підтримку ГО "Мрія дітей України" у питаннях спільної допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих. Домовились про консолідацію підтримки таких родин. Ми всі маємо стати опорою для таких сімей. Та хоч якимось чином допомогти їм пережити їх горе." — написала волонтерка.
Щотижня понад 100 сімей полеглих героїв, зниклих безвісти та полонених українців звертаються до ГО "Мрія дітей України" за підтримкою. Наразі близько 2000 родин є підопічними організації та отримують гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.
"Вкладаючи зараз зусилля у вигляді матеріальної допомоги, психологічної допомоги, допомоги з розвитку таких дітей, ми даємо їм шанс впоратись зі своїм горем, знайти сили жити далі, почати знову мріяти та досягати своїх мрій." — підсумувала Ярова.