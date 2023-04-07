Рус

"Мрія" та Збройні сили разом допомагатимуть родинам загиблих героїв

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Мрія" та Збройні сили разом допомагатимуть родинам загиблих героїв

Наразі близько 2000 родин є підопічними ГО "Мрія дітей України"

Громадська організація "Мрія дітей України" та Збройні сили України підписали меморандум про співпрацю і спільну допомогу родинам полеглих воїнів. Про це у Facebook повідомила керівниця організації й громадська діячка Дана Ярова.

"Я безмежно вдячна Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за підтримку ГО "Мрія дітей України" у питаннях спільної допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих. Домовились про консолідацію підтримки таких родин. Ми всі маємо стати опорою для таких сімей. Та хоч якимось чином допомогти їм пережити їх горе." — написала волонтерка.

Щотижня понад 100 сімей полеглих героїв, зниклих безвісти та полонених українців звертаються до ГО "Мрія дітей України" за підтримкою. Наразі близько 2000 родин є підопічними організації та отримують гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.

"Вкладаючи зараз зусилля у вигляді матеріальної допомоги, психологічної допомоги, допомоги з розвитку таких дітей, ми даємо їм шанс впоратись зі своїм горем, знайти сили жити далі, почати знову мріяти та досягати своїх мрій." — підсумувала Ярова.

Теги:
#Дана Ярова